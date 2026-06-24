Asteroide Pasará Cerca de la Tierra y Será Visible: ¿Cuándo lo Podrás Ver?

Esta es la fecha en que un asteroide de gran tamaño se aproximará a la Tierra, según la ESA

Imagen de un asteroideImagen de un asteroide. Foto: NASA | Ilustrativo.
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