Asteroide Pasará Cerca de la Tierra y Será Visible: ¿Cuándo lo Podrás Ver?

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Agencia Espacial Europea (ESA) informó que un asteroide de varios cientos de metros de diámetro pasará cerca de la Tierra muy pronto.

El objeto, descubierto en 1997 y denominado (152637) 1997 NC1, podrá ser observado con telescopios pequeños e incluso con prismáticos de gran alcance, precisó el departamento de Defensa Planetaria de la ESA.

¿Cuándo podrás ver asteroide que pasará cerca de la Tierra?

De acuerdo con la ESA, el asteroide de varios cientos de metros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo sábado, 27 de junio de 2026, con una posibilidad de impacto nula.

De acuerdo con sus cálculos, el cuerpo rocoso se situará a unos 2.56 millones de kilómetros del planeta, es decir, aproximadamente 6.6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

🪨Asteroid (152637) 1997 NC1, as monitored by ESA's Planetary Defence team, makes a close approach to Earth this Saturday that could be visible with small telescopes 🔭 https://t.co/npEZkGqHjM pic.twitter.com/duwL9E8Uwn — ESA Operations (@esaoperations) June 24, 2026

Su máximo acercamiento está previsto para las 05:14 horas (tiempo del centro de México), momento en el que alcanzará una velocidad de 8.9 km por segundo.

Los expertos de la ESA estiman que su tamaño oscila entre 750 y 1,650 metros, en función de su albedo, aunque otras evaluaciones apuntan a dimensiones algo menores.

Con información de N+ y EFE.