Aumenta Posibilidad de Nuevo Ciclón en el Pacífico: Aviso por Probable Tormenta Douglas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 24 de junio de 2026, por la posible formación de un nuevo ciclón en el Pacífico mexicano; aquí te damos los detalles sobre la zona de baja presión, que podría intensificarse en la próxima tormenta tropical Douglas.

Conagua alerta por zonas de baja presión con potencial ciclónico

La mañana de hoy, la Conagua indicó que una zona de baja presión mantenía el 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico, en el Pacífico, en 48 horas o en 7 días.

Sin embargo, horas más tarde actualizó la información y detalló que dicha zona de baja presión disminuyó a 40% la probabilidad de desarrollo ciclónico.

En el reporte más reciente, la Conagua señaló que esa zona de baja presión se localizó hoy al suroeste de la Península de Baja California, a 855 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 24 de Junio 2026 con Raquel Méndez: CDMX Amanece con Lluvia

Posible zona de baja presión se intensifica en el Pacífico

La Conagua agregó que se prevé la formación de otra zona de baja presión, también cerca de la Península de Baja California, con 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.

De intensificarse alguna de las zonas de baja presión, en el Pacífico, una de ellas se convertiría en la tormenta tropical Douglas, la cuarta de la temporada de ciclones 2026.

Actualización de la zona de #BajaPresión que se encuentra al suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia y que puede generar un #CiclónTropical en 48 horas pic.twitter.com/nFHQG2CGrj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

¿Cómo va la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico?

De acuerdo con la Conagua, durante la temporada de huracanes 2026, que inició en mayo en el Pacífico, se podrían formar entre 18 y 21 ciclones con nombre.

Entre 9 y 10 serían tormentas tropical.

Se contempla que entre 5 y 6 sean huracán de categoría 1 o 2.

Y según el pronóstico, entre 4 y 5 ciclones se podrían convertir en huracán categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento, se han formado solo 3 tormentas tropicales, en el Pacífico: Amanda, Boris y Cristina.

RMT