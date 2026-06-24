Aumenta Posibilidad de Nuevo Ciclón en el Pacífico: Aviso por Probable Tormenta Douglas
La Conagua informa que una posible zona de baja presión, en el Pacífico, aumenta su probabilidad de desarrollo ciclónico
Lluvia en CDMX del 22 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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Posibilidad de ciclón en el Pacífico: Conagua informa que una zona de baja presión, cerca de la Península de Baja California, podría evolucionar a la tormenta Douglas. La temporada de huracanes 2026 sigue activa. Infórmate más.
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PorRedacción N+
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 24 de junio de 2026, por la posible formación de un nuevo ciclón en el Pacífico mexicano; aquí te damos los detalles sobre la zona de baja presión, que podría intensificarse en la próxima tormenta tropical Douglas.
Conagua alerta por zonas de baja presión con potencial ciclónico
La mañana de hoy, la Conagua indicó que una zona de baja presión mantenía el 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico, en el Pacífico, en 48 horas o en 7 días.
Sin embargo, horas más tarde actualizó la información y detalló que dicha zona de baja presión disminuyó a 40% la probabilidad de desarrollo ciclónico.
En el reporte más reciente, la Conagua señaló que esa zona de baja presión se localizó hoy al suroeste de la Península de Baja California, a 855 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Posible zona de baja presión se intensifica en el Pacífico
La Conagua agregó que se prevé la formación de otra zona de baja presión, también cerca de la Península de Baja California, con 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.
De intensificarse alguna de las zonas de baja presión, en el Pacífico, una de ellas se convertiría en la tormenta tropical Douglas, la cuarta de la temporada de ciclones 2026.