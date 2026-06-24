Aumenta Posibilidad de Nuevo Ciclón en el Pacífico: Aviso por Probable Tormenta Douglas

La Conagua informa que una posible zona de baja presión, en el Pacífico, aumenta su probabilidad de desarrollo ciclónico

Lluvia en CDMX del 22 de junio de 2026Lluvia en CDMX del 22 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Posibilidad de ciclón en el Pacífico: Conagua informa que una zona de baja presión, cerca de la Península de Baja California, podría evolucionar a la tormenta Douglas. La temporada de huracanes 2026 sigue activa. Infórmate más.

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