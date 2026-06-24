CDMX, en Alerta por Lluvia Fuerte Hoy: Zonas con Granizo en Partido México vs Chequia

Atención: Toda la CDMX entra en alerta por pronóstico de lluvias fuertes con granizo hoy

Lluvia en el Fan Festival del Zócalo CDMXLluvia en el Fan Festival del Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo hoy durante el partido México vs Chequia. Conoce las zonas afectadas y mantente informado.

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