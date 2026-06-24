CDMX, en Alerta por Lluvia Fuerte Hoy: Zonas con Granizo en Partido México vs Chequia
Atención: Toda la CDMX entra en alerta por pronóstico de lluvias fuertes con granizo hoy
Lluvia en el Fan Festival del Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
¡Atención CDMX! Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo hoy durante el partido México vs Chequia. Conoce las zonas afectadas y mantente informado.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Autoridades de Ciudad de México lanzaron una alerta por alta probabilidad de lluvia fuerte con granizo hoy, 24 de junio de 2026, día del partido México vs Chequia, en el estadio sede CDMX; aquí te damos los detalles sobre las zonas afectada por posible tormenta con granizo.
En N+, te mantendremos informado sobre el desarrollo del partido México vs Chequia, a través del LIVEBLOG N+, donde encontrarás las últimas noticias sobre el encuentro desde el estadio sede CDMX, al sur de la capital del país.
CDMX, en alerta amarilla por lluvias fuertes con granizo hoy
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX activó alerta amarilla hoy, por el pronóstico de lluvia fuerte con granizo.
De acuerdo con la alerta, el periodo con las lluvias más fuertes será de 16:00 a 21:00 horas de hoy, por lo que se pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en las calles, caída de ramas, árboles o lonas.
Zonas en alerta por lluvia y granizo hoy
Las zonas en alerta amarilla son las siguientes:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Mila Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Toda la Ciudad de México está en alerta amarilla por el potencial de lluvias fuertes, para la tarde en que la Selección Nacional se enfrentará a Chequia, en el tercer partido de la fase de grupos, en el Mundial 2026.
CDMX lanza alerta por lluvias en inglés
Con motivo del Mundial 2026, miles de turistas extranjeros están de visita en la Ciudad de México, por lo que el Gobierno de CDMX emitió la alerta de lluvias en español y en inglés.
En la alerta, las autoridades de CDMX señalaron las alcaldías en que se esperan lluvias fuertes, con el horario y los riesgos de encharcamientos, para que los turistas también estén informados sobre las precipitaciones de hoy, en inglés.