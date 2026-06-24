CDMX, en Alerta por Lluvia Fuerte Hoy: Zonas con Granizo en Partido México vs Chequia

Autoridades de Ciudad de México lanzaron una alerta por alta probabilidad de lluvia fuerte con granizo hoy, 24 de junio de 2026, día del partido México vs Chequia, en el estadio sede CDMX; aquí te damos los detalles sobre las zonas afectada por posible tormenta con granizo.

En N+, te mantendremos informado sobre el desarrollo del partido México vs Chequia, a través del LIVEBLOG N+, donde encontrarás las últimas noticias sobre el encuentro desde el estadio sede CDMX, al sur de la capital del país.

CDMX, en alerta amarilla por lluvias fuertes con granizo hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX activó alerta amarilla hoy, por el pronóstico de lluvia fuerte con granizo.

De acuerdo con la alerta, el periodo con las lluvias más fuertes será de 16:00 a 21:00 horas de hoy, por lo que se pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en las calles, caída de ramas, árboles o lonas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 24 de Junio 2026 con Raquel Méndez: CDMX Amanece con Lluvia

Zonas en alerta por lluvia y granizo hoy

Las zonas en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Mila Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Toda la Ciudad de México está en alerta amarilla por el potencial de lluvias fuertes, para la tarde en que la Selección Nacional se enfrentará a Chequia, en el tercer partido de la fase de grupos, en el Mundial 2026.

CDMX lanza alerta por lluvias en inglés

Con motivo del Mundial 2026, miles de turistas extranjeros están de visita en la Ciudad de México, por lo que el Gobierno de CDMX emitió la alerta de lluvias en español y en inglés.

En la alerta, las autoridades de CDMX señalaron las alcaldías en que se esperan lluvias fuertes, con el horario y los riesgos de encharcamientos, para que los turistas también estén informados sobre las precipitaciones de hoy, en inglés.