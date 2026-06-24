Festejos en el Ángel Hoy: Aficionados Abarrotan Reforma antes de Partido México vs Chequia

Vestidos con la camiseta verde de la Selección Mexicana y ataviados con banderas, los aficionados aguardaban el comienzo del partido del Tri

Aficionados del Tri comienzan a llegar al Ángel de la Independencia. Foto: N+Aficionados del Tri comienzan a llegar al Ángel de la Independencia. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+