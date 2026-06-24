Festejos en el Ángel Hoy: Aficionados Abarrotan Reforma antes de Partido México vs Chequia

A cuatro horas del comienzo del partido entre México y Chequia, los aficionados del Tri comenzaron a arribar al Ángel de la Independencia la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026.

Vestidos con la camiseta verde de la Selección Mexicana y ataviados con banderas, los aficionados aguardaban el comienzo del tercer y último partido del Tri de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Si bien México ya está clasificado a la próxima fase de la competencia, con el partido de hoy la Selección podría sumar nueve puntos y asegurar su clasificación como líder del Grupo A.

Vista del Ángel de la Independencia desde un dron. Foto: N+

¿Cuánta gente hay en el Ángel hoy?

Muchos aficionados prefieren llegar con anticipación porque esperan una asistencia masiva, similar a la registrada en los partidos anteriores de México durante el Mundial 2025, cuando cientos de miles de personas se congregaron en distintos puntos de la capital para ver y celebrar los encuentros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados Llegan al Ángel para Apartar Lugar y Ver el México vs Chequia

El ambiente es completamente mundialista: familias, grupos de amigos y seguidores de la selección acuden con playeras, banderas, sombreros y otros artículos tricolores para apoyar al equipo nacional.

Al mismo tiempo, las autoridades capitalinas implementan operativos de seguridad, control de movilidad y cierres viales en la zona para atender la afluencia de personas y prevenir incidentes.

AMP