Transportistas Protestan en Carretera a Laredo en Nuevo León; Denuncian Extorsiones

Transportistas protestaron estacionando sus unidades sobre el carril lateral de la carretera a Laredo como parte del paro nacional y denunciaron ser víctimas de extorsiones

Protesta transportistas Nuevo LeónFoto: N+

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Transportistas en Nuevo León denuncian extorsiones en carreteras. Protestan en Laredo exigiendo seguridad. ¿Qué harán las autoridades?

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