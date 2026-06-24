Transportistas Protestan en Carretera a Laredo en Nuevo León; Denuncian Extorsiones

Este miércoles 24 de junio, alrededor de 200 unidades de transporte de carga permanecieron estacionadas sobre el carril lateral de la carretera a Laredo, con dirección hacia el sur, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, como parte del paro nacional de labores.

Los transportistas expusieron que han sido víctimas de extorsiones y otros delitos; aseguran que también por parte de servidores y funcionarios públicos, tanto de la policía como del Ministerio Público, en todos los estados de México, motivo por que cual protestaron este día.

Además, aseguraron que en los estados del centro del país, como Ciudad de México, Guanajuato y Puebla, es donde la problemática está más fuerte, por lo que, son puntos a los que los transportistas temen llegar durante su trayecto.

¿Cuáles son las carreteras con mayor presencia de delincuencia en Nuevo León?

Respecto al estado de Nuevo León, el delegado estatal precisó que la carretera a Laredo y la carretera a Saltillo, son las vías de comunicación en las que se presentan con mayor frecuencia estas problemáticas que expusieron, a pesar de las cámaras y unidades de rastreo con GPS en las que se ha invertido.

Los transportistas exigieron a las autoridades un alto a las extorsiones y que les permitan trabajar y transitar libremente. Agregaron que están esperando indicaciones para la realización de una caravana por las principales arterias de Nuevo León, como parte de su protesta, pero hasta el momento no se ha confirmado.

Con información de Karina Ochoa | N+

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