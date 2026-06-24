¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 24 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 24 de Junio inició con temperaturas que oscilan entre los 25 y 26 grados centígrados en la zona metropolitana de Monterrey. Además, se reporta cielo nublado y buena calidad del aire en las 15 estaciones del Sistema de Monitoreo Ambiental.

Al igual que en los días recientes, las probabilidades de lluvia se concentran principalmente durante las primeras horas del día. Esta condición se debe a la gran cantidad de humedad que continúa ingresando desde el Golfo de México y a la disminución de las temperaturas durante la madrugada, factores que favorecen la formación de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas.

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De acuerdo con las condiciones meteorológicas observadas, conforme avanza la mañana y aumenta la temperatura, la humedad comienza a integrarse al ambiente, lo que provoca que las probabilidades de lluvia desaparezcan gradualmente durante el resto del día.

Este comportamiento atmosférico se mantendrá durante los próximos siete días, por lo que se espera que las oportunidades de lluvia continúen limitándose principalmente a las horas cercanas al amanecer.

Temperaturas estables para el noreste

La región noreste del país entra en una etapa de mayor estabilidad meteorológica. Las lluvias se alejan gradualmente de la zona y las temperaturas máximas comenzarán a mantenerse en rangos muy constantes.

Para esta tarde de miércoles 24 de junio se prevén valores máximos de entre 33 y 34 grados centígrados. Hacia el fin de semana, los termómetros podrían acercarse a los 35 grados, mientras que la sensación térmica oscilará entre los 36 y 38 grados debido a la combinación de calor y humedad.

Asimismo, se espera que durante las tardes la humedad relativa se mantenga entre el 40 y 45 por ciento, condición que favorecerá jornadas con ambiente caluroso y bochornoso en gran parte de la zona metropolitana de Monterrey.

Mientras el noreste experimenta estabilidad, un Canal de Baja Presión sobre el Mar de Cortés ocasionará lluvias vespertinas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Este patrón atmosférico forma parte del fenómeno conocido como Monzón Mexicano, responsable de importantes precipitaciones durante la temporada de verano en esa región del país.

Por otra parte, otro Canal de Baja Presión ubicado al sur del Golfo de México continuará generando condiciones de inestabilidad y lluvias en sectores del oriente y sureste del territorio nacional. Además, el desplazamiento de las ondas tropicales número 10 y 11 favorecerá precipitaciones en estados del sur y sureste.

Finalmente, autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia dos zonas de inestabilidad con potencial ciclónico en el océano Pacífico. Aunque existe la posibilidad de que se forme un nuevo ciclón tropical en los próximos días, los pronósticos indican que su desarrollo ocurriría lejos de las costas nacionales, por lo que actualmente no representa riesgo para México.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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