¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 24 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en Monterrey, Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

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Hoy en Monterrey, las temperaturas alcanzarán hasta 34°C con sensación térmica de 38°C. Las lluvias se concentran al amanecer. Descubre cómo estará el clima en los próximos días.

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