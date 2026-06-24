Explosión de Gas al Interior de una Vivienda Deja a una Persona con Quemaduras en Puebla

La mañana de este miércoles 24 de junio se registró una explosión por gas LP al interior de una vivienda ubicada en la colonia Noche Buena de la ciudad de Puebla, la cual dejó como saldo a una persona lesionada por quemaduras.

El Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizó ante esta emergencia en coordinación de Protección Civil Estatal, la Secretaría de seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al llegar al lugar realizaron aciones de mitigación de riesgos para prevenir otra explosión por la acumulación de gas, se sabe que que el estallido se habría originado en el cuarto de lavado del domicilio.

En el lugar, paramédicos atendieron a una persona quien resultó con quemaduras en el brazo y espalda, afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

¿Cómo prevenir una explosión por gas LP en casa?

Cabe destacar que los accidentes por acumulación de gas LP son muy frecuentes, y lamentablemente en ocasiones puede desencadenar desenlaces fatales por lo que es importante seguir las siguientes medidas de prevención.

Verificar que los tanques de gas LP no cuenten con fugas, puedes hacerlo con ayuda de agua con jabón.

Trata de que el cilindro de gas se encuentre en un espacio muy bien ventilado

Cierra las llaves de gas en caso de salir de vacaciones o un tiempo prolongado.

Si detectas una fuga evita a toda costa encender luces, apagarlas, utilizar aparatos electrónicos.

En caso de una emergencia es fundamental evacuar la zona y dar aviso al número de emergencias.

Mueren dos trabajadores tras explosión de una pipa de gas LP en Geovillas del Sur en Puebla

El pasado lunes 22 de junio se registró la explosión de una pipa de gas en Geovillas del Sur de la ciudad de Puebla, lamentablemente dos trabajadores fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Heridos Deja Explosión por Fuga de Gas LP en la Ciudad de Puebla

Francisco Isidro, de 37 años, y Edmundo, de 33 años, quienes además eran hermanos, fueron identificados como las víctimas mortales tras este estallido. Los dos trabajadores formaban parte de la tripulación de la pipa que abastecía combustible en una vivienda del fraccionamiento.

Mientras que la propietaria de la vivienda identificada como Rosalba de 46 años, permanece hospitalizada en estado gravo debido a sus quemaduras de tercer grado.

Con información de N+

MCS