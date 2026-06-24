Explosión de Gas al Interior de una Vivienda Deja a una Persona con Quemaduras en Puebla

El Heroico Cuerpo de Bomberos arribó a la colonia Noche Buena de la ciudad de Puebla para atender este estallido por acumulación de gas LP.

Explosión por gas LP deja un lesionado en PueblaFoto: PC Puebla

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Tras una explosión de gas LP en Puebla, una persona sufre quemaduras. Bomberos intervienen para evitar más peligros. Conoce las medidas de prevención para tu hogar.

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