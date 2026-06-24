Camión de Volteo se Queda Sin Frenos y Choca contra Cinco Vehículos en Colonia de Monterrey

La mañana de este miércoles 24 de junio, un camión de volteo termino chocando contra cinco vehículos en la colonia Pedregal de la Silla, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, después de quedarse sin frenos.

El accidente se registró en el cruce de las calles Pedregal La Silla Norte y la calle Pedregal De La Quebrada, en el Predio Creplan, en la zona sur de la ciudad de Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes y con el testimonio del conductor, el camión que transportaba arena trataba de ingresar a una privada cuando se le barrieron los frenos, provocando que la unidad de carga se fuera de bajada en la pendiente.

Fueron aproximadamente 300 metros los que recorrió el camión desde donde se encontraba la pluma de acceso a la privada, hasta el punto donde terminó impactado contra cinco vehículos, una vivienda y un poste de telecomunicaciones, dejando diversos daños materiales.

No hay personas lesionadas por choque de camión de volteo

Autoridades de Tránsito de Monterrey, así como elementos de Fuerza Civil y Protección Civil de Monterrey arribaron al lugar del accidente en la colonia Pedregal de La Silla, después de recibir el reporte del choque del camión de volteo contra otros vehículos, una barda y un poste, después de quedarse sin frenos.

Al llegar al sitio, las autoridades de seguridad y movilidad, al igual que los cuerpos de emergencia, confirmaron que aparatoso accidente que dejó diversos daños, entre ellos afectaciones a cinco vehículos estacionados, así como daños en el barandal, banqueta y mufa de la casa; sin embargo, se descartaron personas lesionadas en este hecho.

Minutos más tarde, arribó al sitio una grúa para llevar a cabo el retiro de la unidad de carga pesada y de las unidades involucradas en el siniestro, para trasladarlas al corralón y continuar con los procedimientos correspondientes.

SHH