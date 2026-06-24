Camión de Volteo se Queda Sin Frenos y Choca contra Cinco Vehículos en Colonia de Monterrey

Al menos cinco vehículos, un poste y la fachada de una vivienda dañada, fue el saldo que dejó un camión de volteo tras quedarse sin frenos en una privada

Camión de volteo choca contra vehículos en colonia privada de MonterreyFoto: N+

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Un camión de volteo pierde frenos y causa caos en Monterrey, dañando varios vehículos y estructuras. Las autoridades confirman que no hay lesionados. Más información aquí.

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