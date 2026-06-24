Detienen a Estadounidense por Presunta Agresión contra Mujer en Hotel de San Pedro, Nuevo León

Adam "N" de 56 años de edad, de nacionalidad estadounidense, es investigado por presuntamente haber agredido a una mujer en un hotel ubicado en San Pedro Garza García

Policía de San Pedro en hotelFoto: N+

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Detenido en San Pedro: Adam 'N', estadounidense de 56 años, es investigado por presunta agresión a una mujer en un hotel. Las indagatorias continúan. Conoce más detalles.

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