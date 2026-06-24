Detienen a Estadounidense por Presunta Agresión contra Mujer en Hotel de San Pedro, Nuevo León

Un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido en un hotel ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, después de que una mujer denunciara presuntamente haber sido agredida por el extranjero; así lo informaron las autoridades la mañana del miércoles 24 de junio.

De acuerdo con el reporte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, los hechos ocurrieron durante la madrugada en una de las habitaciones del hotel marcada con el número 705, desde donde la víctima realizó una llamada para pedir ayuda.

La mujer denunció que era víctima de agresiones físicas y sexuales por parte del hombre de origen estadounidense, quien presuntamente le impedía salir de la habitación. La llamada movilizó a las autoridades de seguridad del municipio hasta el hotel donde ingresaron y llevaron a cabo la detención del extranjero identificado como Adam "N" de 56 años de edad.

Estadounidense es trasladado a instalaciones del C2

Después de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro arrestaran al hombre de nacionalidad estadounidense por presuntas agresiones en el hotel, el detenido fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal para ser puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y el proceso correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la manera en la que se originaron los hechos. Las autoridades de San Pedro permanecieron durante la mañana en el hotel para seguir con las indagatorias del caso y el levantamiento de evidencias que ayuden para determinar cómo ocurrió la agresión denunciada por parte de la mujer.

SHH