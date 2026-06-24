Transportistas de AMOTAC se Manifiestan en la Carretera Tampico-Mante

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC llevan a cabo una manifestación pacífica sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del puente La Esperanza, en Altamira.



Durante la movilización, los transportistas mantuvieron bloqueado únicamente el carril de alta circulación, permitiendo el paso por el resto de la vialidad y evitando un cierre total de la carretera con filas de aproximadamente 15 unidades pesadas.

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Se reporta obstrucción de vialidad en un carril en carretera Tampico - Mante a la altura del Puente la Esperanza en Altamira, derivado de manifestación.



📍ubicación: https://t.co/lygF1FSfHl



Se recomienda precaución al transitar por la zona y… pic.twitter.com/dmd2XEHWJe — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 24, 2026



La protesta se realiza como parte de las inconformidades del gremio transportista ante los hechos de inseguridad registrados en diferentes estados del país, entre ellos Puebla, Veracruz y el Estado de México, entre otros; donde señalan que continúan enfrentando situaciones que afectan su labor diaria.

¿Cuáles son las Peticiones de los Transportistas en Tamaulipas?



Entre las principales peticiones de los operadores de la zona sur se encuentran la eliminación del pago por permisos de carga y descarga, establecer horarios más flexibles para realizar estas maniobras, así como la reducción de los costos elevados en los servicios de grúas.



Los transportistas señalaron que buscan generar acuerdos que permitan mejores condiciones para quienes se dedican al traslado de mercancías y garantizar mayor seguridad durante sus recorridos.