Transportistas de AMOTAC se Manifiestan en la Carretera Tampico-Mante

Integrantes de AMOTAC realizaron una manifestación pacífica sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del puente La Esperanza, en Altamira.

Bloqueo de Trasportistas Carretera Tamaulipas Hoy 24 Junio 2026Foto: N+

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Transportistas de AMOTAC protestan en la carretera Tampico-Mante por inseguridad y altos costos. Exigen mejores condiciones para el traslado de mercancías.

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