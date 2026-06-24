Protección Civil: Lluvia, Granizo y Rayos Amenazan el México vs Chequia hoy en CDMX

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este miércoles una serie de recomendaciones para quienes asistan al partido entre México y Chequia, programado a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

La razón es el clima: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvia intensa, posible granizo y actividad eléctrica para la capital del país esta tarde-noche.

¿Qué esperar del clima antes y durante el partido?

De acuerdo con el SMN, la temperatura máxima en la ciudad oscilará entre 23 y 25 °C con ambiente cálido durante la tarde, pero el cielo se presentará de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

Los acumulados proyectados van de 25 a 50 milímetros en 24 horas, y las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima esperada: 23–25 °C.

Lluvia intensa con acumulados de hasta 50 mm en 24 horas.

Probabilidad de granizo y rayos.

Cielo nublado desde la tarde.

Horario del partido: 19:00 horas.

Lo que necesitas llevar y lo que no puedes meter al estadio

La CNPC pide llegar con anticipación al recinto para evitar aglomeraciones en los filtros de acceso. El calzado cerrado con suela antiderrapante es indispensable; el impermeable, también. En cambio, los paraguas están fuera de la lista: su ingreso suele estar restringido por los protocolos de seguridad del estadio.

Si durante el trayecto se presenta actividad eléctrica severa, la indicación es buscar resguardo inmediato en estructuras techadas y mantenerse alejado de árboles, cableado o estructuras metálicas.

Ya dentro del estadio, esto importa

Al entrar al recinto, la recomendación es identificar de inmediato las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y la ubicación de los servicios médicos. Familias y grupos de amigos deben acordar puntos de encuentro tanto en el interior como en el exterior del inmueble, y acompañar en todo momento a menores de edad y personas vulnerables.

La CNPC también pide que pasillos, escaleras y rampas permanezcan libres de obstrucciones para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, y que la afición siga las instrucciones del personal de seguridad y protección civil.