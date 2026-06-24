Protección Civil: Lluvia, Granizo y Rayos Amenazan el México vs Chequia hoy en CDMX

La CNPC alertó sobre lluvia de hasta 50 mm, granizo y rayos para el México vs Chequia de hoy en el Estadio Ciudad de México

Protección Civil: Lluvia, Granizo y Rayos Amenazan el México vs Chequia hoy en CDMXEl Estadio Ciudad de México se encuentra listo para recibir otro partido de la Copa del Mundo 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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