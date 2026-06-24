Protección Civil: Lluvia, Granizo y Rayos Amenazan el México vs Chequia hoy en CDMX
La CNPC alertó sobre lluvia de hasta 50 mm, granizo y rayos para el México vs Chequia de hoy en el Estadio Ciudad de México
Escucha este artículo
La CNPC alertó sobre lluvia de hasta 50 mm, granizo y rayos para el México vs Chequia de hoy en el Estadio Ciudad de México
Escucha este artículo
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este miércoles una serie de recomendaciones para quienes asistan al partido entre México y Chequia, programado a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
La razón es el clima: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvia intensa, posible granizo y actividad eléctrica para la capital del país esta tarde-noche.
De acuerdo con el SMN, la temperatura máxima en la ciudad oscilará entre 23 y 25 °C con ambiente cálido durante la tarde, pero el cielo se presentará de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes.
Los acumulados proyectados van de 25 a 50 milímetros en 24 horas, y las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
Temperatura máxima esperada: 23–25 °C.
Lluvia intensa con acumulados de hasta 50 mm en 24 horas.
Probabilidad de granizo y rayos.
Cielo nublado desde la tarde.
Horario del partido: 19:00 horas.
La CNPC pide llegar con anticipación al recinto para evitar aglomeraciones en los filtros de acceso. El calzado cerrado con suela antiderrapante es indispensable; el impermeable, también. En cambio, los paraguas están fuera de la lista: su ingreso suele estar restringido por los protocolos de seguridad del estadio.
Si durante el trayecto se presenta actividad eléctrica severa, la indicación es buscar resguardo inmediato en estructuras techadas y mantenerse alejado de árboles, cableado o estructuras metálicas.
Al entrar al recinto, la recomendación es identificar de inmediato las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y la ubicación de los servicios médicos. Familias y grupos de amigos deben acordar puntos de encuentro tanto en el interior como en el exterior del inmueble, y acompañar en todo momento a menores de edad y personas vulnerables.
La CNPC también pide que pasillos, escaleras y rampas permanezcan libres de obstrucciones para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, y que la afición siga las instrucciones del personal de seguridad y protección civil.