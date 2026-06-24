Estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero Permanecen Cerradas

Las estaciones Guadalajara Centro de la L3 y Plaza Universidad de la L2, del Tren Ligero, permanecen cerradas por protocolos de seguridad del Fan Festival

Tren Ligero de GuadalajaraFoto: N+

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Estaciones cerradas en Guadalajara por el Fan Festival y partido México vs Chequia. Planifica tu ruta con anticipación y sigue las indicaciones del personal.

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