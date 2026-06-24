Estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero Permanecen Cerradas

El Siteur informó que este 24 de junio a partir de las 10:00 de la mañana, las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero permanecerán cerradas debido a los protocolos de seguridad implementados por las actividades del Fan Festival y la transmisión del partido México vs Chequia.

¿Qué alternativas hay?

Como alternativa, las transferencias y conexiones se llevarán a cabo a través de la estación Ávila Camacho de la L1 y L3, donde habrá refuerzo de personal para brindar información y apoyo a los usuarios de este sistema de transporte.

Este miércoles 24 habrá ajustes en la zona centro por protocolos de seguridad.



Guadalajara Centro y Plaza Universidad cerrarán desde las 10:00 h y hasta el fin del servicio.



Como alternativa, usa Ávila Camacho (L1 y L3) para conexiones. Planea tu viaje y sigue las indicaciones. pic.twitter.com/bkKOJ6EGmE — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) June 24, 2026

Para quienes se dirijan a la zona del Fan Festival, también es posible considerar bajar una estación antes o después en la L2 o la L3 y terminar el trayecto caminando unas cuadras, por lo que se recomienda viajar con anticipación y seguir las indicaciones del personal.

¿Qué otros cierres viales hay en la ciudad?

Por el partido de esta noche, la circulación permanece restringida en el Circuito JVC, que rodea el Estadio Sede Guadalajara.

También, la lateral de la avenida Vallarta, a la altura de Periférico, está cerrada para evitar el ingreso de vehículos hacia la zona del estadio. Además se activa el contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra, siete horas antes del partido. En este lapso, ambos carriles cambian de sentido en dirección a la Av. Juan Palomar y Santa Margarita.