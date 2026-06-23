Metrobús y Tren Ligero Extienden Horario por Partido de México vs Chequia: A Esta Hora Cierran

Las autoridades capitalinas anunciaron hoy, 23 de junio de 2026, que el Metrobús y el Tren Ligero extienden su horario por el partido de México vs Chequia, en N+ te decimos a qué hora cierran.

En ese sentido, los aficionados contarán con más opciones para regresar a su casa o donde están hospedados porque en la conferencia de prensa, las autoridades precisaron que además del Metro, también otros transportes cerrarán más tarde, en caso de que uses el STC, en N+ te compartimos previamente a qué hora dejará de dar servicio: México vs Chequia: Metro de la CDMX Amplía Horario por Partido.

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¿A qué hora cierra el Metrobús y Tren Ligero?

Tanto el Metrobús como el Tren Ligero cerrarán a la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio. Recomendaron a los asistentes contar previamente con saldo suficiente en su Tarjeta de Movilidad Integrada para agilizar los traslados antes y después del partido.

La ampliación aplicará en todo el sistema de Metrobús, mientras que el Tren Ligero mantendrá servicio especial para apoyar el traslado de los asistentes al evento deportivo y de los habitantes de la zona sur de la capital.

Además del horario extendido, el Gobierno capitalino anunció una estrategia de movilidad para atender la demanda que generará el tercer partido de la Selección Mexicana, entre las acciones contempladas se encuentran:

Refuerzo de unidades en rutas de transporte nocturno.

Incremento de la capacidad operativa del servicio Nochebús.

Mayor disponibilidad en algunas rutas de trolebús.

Espacios destinados para bicicletas y scooters compartidos en puntos estratégicos cercanos al estadio.

FBPT