Metrobús y Tren Ligero Extienden Horario por Partido de México vs Chequia: A Esta Hora Cierran

¿Vas al partido México vs Chequia? Te compartimos el anuncio que hicieron las autoridades sobre el horario del Metrobús y Tren Ligero

Tren LigeroEstación Taxqueña del Tren Ligero. Foto: Cuartoscuro

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Metrobús y Tren Ligero Extienden Horario por Partido México vs Chequia: ¿A Qué Hora Cierran el 24 de Junio?