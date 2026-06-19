¿Cuáles Estaciones del Metro CDMX Hay Cerradas Hoy? Así Está el Servicio

Así está el servicio del Metro hoy, 19 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Servicio del Metro CDMXServicio del Metro CDMX. Foto: N+
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