¿Cuáles Estaciones del Metro CDMX Hay Cerradas Hoy? Así Está el Servicio

Este viernes, 19 de junio de 2026, te decimos cómo está el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para que tomes precaucione y llegues a tiempo a tu destinos.

Toma en consideración que la Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa. Las cerradas, es decir que únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias son:

Estación Zócalo/Tenochtitlan.

Estación Chabacano.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la Ciudad, puedes utilizar las estaciones:

Pino Suárez y Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

¿Qué pasó hoy en la línea 2 del Metro?

Mediante redes sociales, el Metro informó que la marcha de los trenes es lenta en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, por un objeto metálico que cayó a zona de vías. Por tal motivo, se realiza un corte de energía y maniobras.

#MetroAlMomento:



La marcha de los trenes es lenta en la Línea 2, debido a que se realiza un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías.



Resguarda tus pertenencias durante la espera en el andén y respeta la línea de seguridad. La caída de… pic.twitter.com/rch7yEtwyp — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 19, 2026

Se recomienda a los usuarios resguarda sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea de seguridad.

Minutos más tarde, se informó que se normaliza gradualmente la circulación de los trenes en la Línea 2, luego de maniobras para retirar el objeto metálico de la zona de vías.

Recuerda que la caída de objetos a las vías puede generar afectaciones en la operación del servicio.