Marcha de la CNTE Hoy: ¿Dónde Hay Bloqueos por Manifestación en CDMX?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una marcha hoy, 19 de junio de 2026, en calles de la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones en N+ te compartimos dónde hay bloqueos por la manifestación.

La movilización será para conmemorar el décimo aniversario de los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

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¿En dónde habrá afectaciones por la marcha de la CNTE?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la marcha estaba programada para las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, sin embargo, alrededor de las 11:00 horas se comenzaron a concentrar en dicho punto.

Posteriormente, los manifestantes avanzarán hacia las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), localizadas en Abraham González número 48, colonia Juárez, donde se prevé la realización de actividades relacionadas con sus demandas.

A las 11:19 horas, la marcha de los miembros de la CNTE comenzó luego de varios días en protesta.

12:08 horas: los manifestantes iniciaron con sus bloqueos frente a las instalaciones de la SEP en Av. Universidad.

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Además de la movilización, la CNTE tiene contemplada una actividad adicional a las 11:00 horas, cuando integrantes de su comisión negociadora participen en una mesa de trabajo tripartita en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

FBPT