Marcha de la CNTE Hoy: ¿Dónde Hay Bloqueos por Manifestación en CDMX?

Integrantes de la CNTE se concentran este viernes en el Ángel de la Independencia; te decimos las rutas afectadas para que tomes precauciones

Marcha de la CNTE al estadio Ciudad de México el 11 de Junio 2026Marcha de la CNTE al Estadio sede Ciudad de México el 11 de Junio 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+