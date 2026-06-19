Reporte de Garitas Tijuana Hoy 19 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy viernes 19 de Junio

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 21 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: N+

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