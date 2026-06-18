Madre Busca a su Hijo Mohamed Osman en Tijuana; Fue Sustraído Hace Más de 40 Días

Con la esperanza de encontrar a su hijo, Yudith Meza Márquez viajó a Tijuana para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Mohamed Osman, un menor de cinco años de edad que presuntamente fue sustraído por su padre hace más de 40 días en San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con el testimonio de Yudith, la última vez que tuvo contacto con su hijo fue después de que su expareja, un ciudadano francés con residencia en México, se llevó al menor sin su consentimiento.

La madre señaló que desde entonces no ha logrado obtener información sobre el paradero del niño, situación que la llevó a buscar apoyo en distintas ciudades del país.

Señala antecedentes de posibles intentos de sustracción

Yudith explicó que desde años atrás observó situaciones que le hicieron temer una posible sustracción del menor.

Entre ellas, mencionó episodios ocurridos durante una estancia en Francia, donde asegura que su entonces pareja ocultó documentos de viaje y extendió el tiempo de permanencia en ese país.

Según relató, tras el deterioro de la relación y el inicio de trámites legales relacionados con la convivencia del menor, el hombre abandonó el domicilio acompañado del niño.

La madre informó que actualmente existen mecanismos de búsqueda activados tanto en México como en Estados Unidos para localizar a Mohamed Osman.

Asimismo, indicó que autoridades internacionales también han sido notificadas del caso, mientras continúan las investigaciones para determinar la ubicación del menor.

Mohamed Osman tiene cinco años de edad y, de acuerdo con su madre, su idioma principal es el francés, aunque también comprende español.

La familia pidió a la población reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al niño o a su padre a través del número de emergencias 911.

Información Carolina Vázquez

APG