Dos Detenidos Tras Operativo en Vía Rápida, Tijuana; Investigan Relación con Doble Homicidio

Un fuerte operativo de seguridad se registró la tarde de este miércoles sobre la Vía Rápida Poniente, entre las calles Buena Vista y Villasana, donde autoridades detuvieron a dos personas que viajaban a bordo de un taxi.

Durante la intervención, los agentes aseguraron el vehículo en el que viajaban los sospechosos, el cual quedó acordonado para la realización de las diligencias correspondientes.

Investigan posible relación con ataque armado

De manera preliminar, se presume que los detenidos podrían estar relacionados con un ataque armado ocurrido momentos antes en una torre comercial ubicada sobre el bulevar Sánchez Taboada, en la Zona Río de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas habrían perdido la vida dentro del estacionamiento del inmueble.

El taxi en el que se trasladaban los detenidos fue incorporado a la investigación y quedó bajo resguardo de las autoridades para la búsqueda y procesamiento de posibles indicios.

Peritos y agentes investigadores realizaron trabajos en el lugar para fortalecer las líneas de investigación abiertas.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han informado sobre la identidad de los detenidos ni sobre posibles cargos en su contra.

Información Perla Velázquez

APG