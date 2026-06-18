Dos Detenidos Tras Operativo en Vía Rápida, Tijuana; Investigan Relación con Doble Homicidio

Las investigaciones buscan determinar si los detenidos están relacionados con un ataque armado ocurrido en Zona Río

Fuerte Operativo en Vía Rápida de TijuanaFoto: N+

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Doble homicidio en Tijuana: detienen a dos en un taxi tras operativo. Investigan conexión con ataque en Zona Río. Más detalles aquí.

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