¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 19 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este Viernes

Amanecer en Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo León amanece con temperaturas más frescas tras días de calor intenso. Se esperan lluvias y tormentas esta tarde, ¡entérate de cómo estará el clima este fin de semana!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+