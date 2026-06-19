¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 19 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Luego de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en el noreste de México y Texas, este viernes 19 de junio inició con condiciones más favorables para la población. Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros registraron entre 28 y 29 grados centígrados, acompañados de cielo nublado y una mejoría en la calidad del aire.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Viernes 19 de Junio de 2026

De acuerdo con los reportes de monitoreo ambiental, tres estaciones registraron una calidad del aire aceptable, mientras que otras 12 reportaron niveles considerados buenos a las 8:00 de la mañana, ofreciendo condiciones más favorables para las actividades al aire libre en comparación con jornadas anteriores.

Incrementa la probabilidad de lluvias para el fin de semana

La presencia de un sistema frontal al norte del territorio nacional mantiene condiciones propicias para la formación de lluvias y tormentas durante las próximas horas. Para la tarde de este viernes, la probabilidad de precipitaciones se ubica en 47 por ciento.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una probabilidad de lluvia del 49 por ciento, mientras que para el domingo el porcentaje disminuirá a 34 por ciento. Aunque se prevén lluvias, chubascos y tormentas aisladas, estas precipitaciones contribuirán a disminuir la intensidad del calor en la región.

Gracias a la presencia de nubosidad y a las posibles precipitaciones, las temperaturas máximas experimentarán un descenso durante los próximos días. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 34 a 35 grados centígrados.

El sábado los valores máximos rondarán los 31 grados, mientras que para el domingo se prevé una temperatura cercana a los 32 grados centígrados. Este comportamiento representa un alivio temporal luego de varios días con condiciones extremadamente calurosas.

El frente frío fuera de temporada ya genera tormentas en el centro de Texas y el norte de Coahuila desde las primeras horas de este viernes. Se espera que estos sistemas se desplacen hacia Nuevo León durante el transcurso del día.

Los pronósticos indican que alrededor de las 4:00 de la tarde podrían presentarse lluvias y tormentas en la zona metropolitana de Monterrey. Además, los canales de baja presión continúan favoreciendo el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, la cual, al interactuar con el frente frío, podría fortalecer el desarrollo de precipitaciones.

El sábado 20 de junio dará inicio oficialmente el verano. El solsticio de verano ocurrirá a las 20:24 horas, marcando el comienzo de la nueva estación. Asimismo, el domingo la Luna ingresará en su fase de cuarto creciente.

En contraste con las condiciones previstas para este fin de semana, la próxima semana se perfila con un panorama mucho más estable, con cielo soleado a medio nublado, temperaturas máximas cercanas a los 34 grados y probabilidades de lluvia por debajo del 20 por ciento durante varios días.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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