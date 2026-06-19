Pronóstico del Tiempo en CDMX Hoy: Alerta por Probabilidad de Lluvia este 19 de Junio 2026

La SGIRPC alertó hoy, 19 de junio de 2026, que habrá lluvias en la Ciudad de México (CDMX), donde podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. En N+ te compartimos el pronóstico del tiempo de este viernes.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la SGIRPC, las lluvias más intensas comenzarán alrededor de las 15:00 horas y podrían extenderse hasta la noche.

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¿Cómo estará el clima en la CDMX este viernes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que durante este viernes persistirá un ambiente de cálido a caluroso, con incremento gradual de nubosidad conforme avance el día.

Se prevé una temperatura máxima cercana a los 25 grados Celsius, mientras que la mínima rondará los 15 grados.

Además, se esperan vientos de dirección variable de entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en algunas zonas de la capital.

El pronóstico meteorológico señala que las precipitaciones afectarán principalmente entre las 14:00 y las 21:00 horas, periodo en el que podrían registrarse lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de la ciudad.

Las autoridades estiman acumulaciones de entre 15 y 49 milímetros de lluvia, lo que podría ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad para automovilistas y afectaciones en vialidades con problemas recurrentes de drenaje.

Asimismo, existe la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

FBPT