Pronóstico del Tiempo en CDMX Hoy: Alerta por Probabilidad de Lluvia este 19 de Junio 2026

Si vas a salir hoy o tienes un compromiso, contempla que habrá lluvias; te decimos a qué hora para que lo tomes en cuenta

Lluvias en bajopuente de la CDMX el 15 de mayo 2026.Lluvias en bajopuente de la CDMX el pasado 15 de mayo 2026. Foto: N+

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