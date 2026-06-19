Jugador de Marruecos y PSG Irá a Juicio por Violación: ¿Qué Dijo Achraf Hakimi sobre Acusación?

Un Tribunal de Apelación rechazó el recurso de la defensa de Achraf Hakimi para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras denuncia de una joven

El defensa marroquí Achraf Hakimi durante partido del Grupo C del Mundial 2026. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images vía REUTERSEl defensa marroquí Achraf Hakimi durante partido del Grupo C del Mundial 2026. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images vía REUTERS

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Achraf Hakimi, del PSG, irá a juicio por presunta violación. Su defensa alega trato desigual por su fama. La denunciante reitera que busca justicia. ¿Cómo se desarrollará el caso?

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