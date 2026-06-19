Jugador de Marruecos y PSG Irá a Juicio por Violación: ¿Qué Dijo Achraf Hakimi sobre Acusación?

Achraf Hakimi, jugador marroquí del París Saint-Germain, será juzgado en Francia como presunto autor de una violación.

Lo anterior después de que el Tribunal de Apelación rechazó su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados luego de haber sido denunciado por una joven en 2023.

Así se enteró de la noticia

El futbolista se enteró de la noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial 2026, en Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia.

"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X.

El deportista negó la acusación desde el primer momento y ahora afirmó que espera "con impaciencia" el juicio: "Por fin podré hablar".

Esto dijo el jugador sobre acusación

Hakimi reiteró que desde el primer día espera el juicio para poder hablar y puntualizó:

"He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones (…) Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad (...) Desde el primer día espero el juicio. Ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar".

Declaraciones de la defensa de Hakimi

Por su parte, desde París, su abogada Fanny Colin aseguró a la prensa que la defensa "tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable".

"Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar", indicó.

Sin fecha para posible juicio

Colin no indicó si apelarán la nueva decisión ante el Tribunal, pues podrían hacerlo en un plazo de tres meses.

Si no lo hacen, el futbolista se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fijada fecha.

¿De qué se le acusa?

Hakimi fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes en redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La mujer refirió que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

El jugador, por su parte, negó desde el principio cualquier acto de penetración

Admitió únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Mbappé podría ser llamado como testigo

Cabe señalar que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, amigo personal de Hakimi, podría ser llamado como testigo, puesto que su testimonio fue usado por la defensa para tratar de evitar el proceso.

La defensa presentó el testimonio de Mbappé, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.

El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Luego escribió una carta en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado "partes íntimas" y no "sus partes íntimas", lo que eliminaba el trasfondo sexual.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Denunciante acusa calumnias

Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante dijo por su parte que su clienta recibió la noticia con "alivio" tras un "combate judicial" en el que acusó a la defensa del futbolista de "calumniarla".

"Ella se prepara desde hace tiempo para este juicio. Hubiera preferido no tener que pasar por ello, pero Hakimi abusó de ella, la violó y luchará hasta el final para obtener justicia y que eso no le suceda a otras mujeres", indicó a la abogada a la cadena BFMTV.

Rechazó las alegaciones de que su clienta estuviera loca o pretendiera sustraer dinero al jugador y también consideró que "seis magistrados no han tratado de forma diferente a Hakimi por ser célebre".

Con información de EFE.