JD Vance Llega a Suiza Para Conversaciones con Irán Sobre Fin a Guerra y Programa Nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Suiza para conversar con Irán sobre la implementación de un acuerdo para poner fin a la guerra y la limitación del programa nuclear de Teherán

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Conversaciones críticas en Suiza: JD Vance y líderes iraníes buscan limitar el programa nuclear y terminar la guerra en Medio Oriente. ¿Qué implicaciones tendrá esto para la seguridad global?

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JD Vance y el Acuerdo Nuclear con Irán: ¿Fin de la Guerra?