Trump Asegura que No Habrá Peajes en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego acordado entre Washington y Teherán, luego de que Irán anunciara el cierre de esta estratégica ruta marítima.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la navegación en la zona no estará sujeta a cobros “durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”.

La declaración ocurre después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que abrió una tregua de 60 días para buscar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, la tensión en Medio Oriente persiste. Este mismo sábado, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a la continuidad de los ataques israelíes contra territorio libanés.

Según el comunicado difundido por el Ejército iraní, la medida fue adoptada tras evaluar el panorama de seguridad regional y considerar que las operaciones militares de Israel representan una amenaza para la estabilidad de la región.

La situación se desarrolla mientras el ejército israelí mantiene bombardeos sobre la ciudad de Gaza y continúa con operaciones militares en distintos puntos de Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. La vía conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, y por ella transita cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado a nivel global, además de grandes volúmenes de gas natural licuado exportados por países productores de la región.

Analistas internacionales han advertido que cualquier interrupción prolongada en esta ruta podría generar efectos inmediatos en los mercados energéticos y en los precios internacionales del petróleo.