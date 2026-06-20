Trump Asegura que No Habrá Peajes en el Estrecho de Ormuz

El mandatario estadoiunidense afirmó que la navegación en la zona no estará sujeta a cobros

Presidente de EUA, Donald Trump. Foto: EFEPresidente de EUA, Donald Trump. Foto: EFE

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El estrecho de Ormuz, clave para el petróleo mundial, no tendrá peajes según Trump. ¿Cómo afectará esto a las tensiones en Medio Oriente?

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