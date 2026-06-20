Irán Anuncia Cierre del Estrecho de Ormuz Tras Ataques Israelíes en el Sur del Líbano

El Ejército de Irán anunció hoy, sábado 20 de junio, el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas, en respuesta a la continuidad de los ataques israelíes contra territorio libanés.

El ejército de Israel, además, continuó hoy con los bomaberdeos sobre la ciudad de Gaza.

Según la declaración difundida por las Fuerzas Armadas iraníes, la decisión fue adoptada tras evaluar la situación de seguridad regional y considerar que las operaciones militares israelíes en Líbano representan una amenaza directa para la estabilidad de Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por esta vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado exportados por países productores de la región.

Israel Ataca a Líbano y Pone en Riesgo Acuerdo

Al menos 16 personas murieron y 12 quedaron heridas luego de una ofensiva israelí contra el sur de Líbano, como respuesta al lanzamiento de 50 proyectiles por parte de Hezbolá.

El ejército israelí afirmó este sábado que estaba bombardeando objetivos de la organización en respuesta al lanzamiento de proyectiles del grupo respaldado por Irán, pese al alto al fuego anunciado en la víspera.

Un cargo militar, informó que las Fuerzas de Defensa Israelí estaban atacando objetivos "terroristas" en la zona de Nabatieh.

Según un comunicado, personal de defensa civil trasladó a "16 muertos y 12 heridos" al hospital desde su despliegue "a primeras horas de la mañana" en Nabatieh ante los ataques contra la zona.