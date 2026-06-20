Irán Anuncia Cierre del Estrecho de Ormuz Tras Ataques Israelíes en el Sur del Líbano

Las fuerzas iraníes justificaron la decisión tras evaluar el contexto de seguridad regional y señalar que las operaciones israelíes en Líbano representan un riesgo para la estabilidad en Medio Oriente

Irán Anuncia Cierre el Estrecho de Ormuz. foto: EFEIrán Anuncia Cierre el Estrecho de Ormuz. foto: EFE

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El cierre del estrecho de Ormuz por Irán, en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, podría desestabilizar el transporte global de petróleo. ¿Qué implicaciones tiene esto?

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