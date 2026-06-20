Israel Ataca a Líbano y Pone en Riesgo Acuerdo entre EUA e Irán

Al menos 16 personas murieron y 12 quedaron heridas luego de una ofensiva israelí contra el sur de Líbano, como respuesta al lanzamiento de 50 proyectiles por parte de Hezbolá.

El ejército israelí afirmó el sábado que estaba bombardeando objetivos de la organización en respuesta al lanzamiento de proyectiles del grupo respaldado por Irán, pese al alto al fuego anunciado en la víspera.

Un cargo militar, informó que las Fuerzas de Defensa Israelí estaban atacando objetivos "terroristas" en la zona de Nabatieh.

Según un comunicado, personal de defensa civil trasladó a "16 muertos y 12 heridos" al hospital desde su despliegue "a primeras horas de la mañana" en Nabatieh ante los ataques contra la zona.

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En riesgo, acuerdo regional

Los ataques en Líbano ponen en riesgo el aprobado memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán, pues uno de los puntos establecía el final de los bombardeos contra Líbano.

Esto viene después de que se suspendieran el viernes el inicio de las pláticas entre las delegaciones de ambos países, en Suiza, para comenzar a trazar el plan de un acuerdo de paz duradero.

Recordemos que el memorando solo extendía el cese al fuego durante 60 días, para que en ese periodo, viniera el proceso de ejecución de un plan para alcanzar el alto al fuego definitivo y el final de la guerra.

Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, después de que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 libaneses y cuatro soldados israelíes.

El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, escribió en X que Israel "sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato" si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

En declaraciones públicas, Hezbolá ha dicho que acatará un alto el fuego si Israel lo hace, pero no confirmó que hubiese uno en vigor.

Medios en Irán, señalaron que el acuerdo estaba roto y que debían tomarse otras medidas, como volver a cerrar el estrecho de Ormuz.

Ni Israel ni Hezbolá firmaron el acuerdo

Aunque parte del entendimiento estadounidense e iraní contempla la paz el cese al fuego de Israel sobre Líbano, el hecho es que ninguno de los involucrados firmó tal memorando.

Irán, aliado de Hezbolá, puso este punto como clave para acatar el acuerdo, pero los combates actuales pondrían en peligro esta firma hecha por EUA y el régimen iraní.

⭕️WATCH: A Hezbollah launcher firing rockets toward IDF soldiers



In response to Hezbollah’s repeated & blatant ceasefire violations, the IDF struck 2 Hezbollah command centers in the Beqaa Valley, 80+ terror targets in southern Lebanon and eliminated dozens of Hezbollah… pic.twitter.com/NntfHM87vd — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para su nación.

Mientras que Hezbolá se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de suelo libanés, algo que, de acuerdo con Irán, es una condición del acuerdo.

ICM