Israel Ataca a Líbano y Pone en Riesgo Acuerdo entre EUA e Irán

La agencia de defensa libanesa informó que al menos 16 personas murieron durante el ataque israelí, que ocurrió luego del lanzamiento de 50 proyectiles por parte de Hezbolá

Una densa columna de humo se levanta tras un ataque israelí contra el sur de LíbanoUna densa columna de humo se levanta tras un ataque israelí contra el sur de Líbano. Foto: Reuters

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El ataque israelí en Líbano pone en peligro el acuerdo de entendimiento entre EUA e Irán. ¿Se romperá el frágil alto al fuego?

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