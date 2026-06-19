¿Por Qué Cancelaron Conversaciones entre EUA e Irán? Esto Pasa con Acuerdo para Fin a la Guerra

Este viernes, 19 de junio de 2026, las conversaciones entre Estados Unidos de América (EUA) e Irán se cancelaron, después de los intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron tres funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Los funcionarios iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de que puedan celebrarse las conversaciones, de acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las labores de mediación en curso para tratar de reprogramar el diálogo. E

Además, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también canceló su viaje.

Cabe destacar que durante la madrugada de hoy, el ejército de Israel atacó objetivos en el sur y el este de Líbano y el grupo político-paramilitar Hezbollah informó de intensos combates.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 21 personas perdieron la vida en la ofensiva e Israel reportó la muerte de cuatro soldados.

El conflicto entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Teherán, es la parte más precaria del acuerdo con Irán. Ni Israel ni el grupo miliciano firmaron el acuerdo —que se supone que debe poner fin a su enfrentamiento— e Irán ha mostrado su disposición a arriesgarse a una renovada guerra en la región por el bien de sus intereses en Líbano y de su aliado regional más importante.

Los mediadores se apresuran ahora a reprogramar las reuniones, en las que se suponía que se comenzaría a abordar cómo restringir el programa nuclear de Irán —el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

Las conversaciones también deberían lograr un fin permanente del conflicto. El pacto provisional ya ha reabierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, después de que los ataques y las amenazas iraníes detuvieron casi por completo el flujo de petróleo y gas natural a través del crucial paso.

Una nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho emitió el viernes nuevas directrices que piden a los buques que se registren ante ella, aunque el tránsito es gratuito, lo que señala la posible intención de Teherán de comenzar a cobrar un peaje.

¿Acuerdo entre EUA e Irán está en riesgo?

El ejército israelí dijo que el operativo en Líbano seguía en marcha el viernes después de que cuatro de sus soldados, incluido un teniente coronel, murieran en un ataque contra un tanque en una aldea próxima a la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del país. Un ataque con un dron explosivo hirió a otros cinco, agregó.

Israel lanzó después múltiples ataques contra “sitios de infraestructura de Hezbollah” en Nabatiyeh y en otras zonas, de acuerdo con un comunicado militar, que acusó a Hezbollah de “flagrantes violaciones del alto el fuego”.

Más tarde, el ejército reportó también operaciones contra objetivos en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, y la prensa local indicó que la aldea de Douris fue alcanzada.

“Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o contra nuestro territorio y hará pagar un precio muy alto a Hezbollah por estos ataques”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración el viernes.

Hezbollah reconoció los ataques a tanques israelíes y apuntó que respondían a lo que calificó como la violación del alto el fuego por parte de Israel. Los incidentes se produjeron después de que las tropas israelíes intentaran llegar al lado norte de la colina Ali al-Taher, un punto estratégico que domina Nabatiyeh y que los israelíes han estado tratando de capturar, agregó.

En el sur de Líbano, muchos se vieron obligados a huir de sus aldeas debido a los ataques israelíes.

“La situación es de anarquía, no pudimos quedarnos”, contó Mustafa Zain mientras sacaba a sus seis hijos en camioneta de Akaar por Tiro.

Los combates amenazan con desbaratar el acuerdo recién firmado. Además del final de las hostilidades en Líbano, el documento exige garantizar la “integridad territorial y soberanía” del país.

El texto no aclara si eso significa que Israel se retirará de las grandes franjas del sur de Líbano que ha ocupado desde que Hezbollah se unió a la guerra en sus primeros días, disparando cohetes y drones contra el norte del país vecino.

Irán ha insistido en la retirada de Israel, mientras que Netanyahu dijo el jueves que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” en el sur mientras “las necesidades de seguridad de Israel así lo requieran”.

La campaña militar en Líbano ha abierto una brecha entre Israel y Estados Unidos, con Trump adoptando una postura cada vez más crítica hacia su estrecho aliado Netanyahu. El líder israelí también enfrenta crecientes críticas en casa —y desde otros sectores.

Se posponen las conversaciones en Suiza

Teherán insiste en que los ataques de Israel en Líbano cesen antes de mandar una delegación a Suiza, de acuerdo con los funcionarios.

La Casa Blanca, sin embargo, mencionó problemas logísticos cuando anunció que Vance aplazaba su viaje.

Otros dos funcionarios regionales, que también hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que Pakistán estaba “atónito” con la decisión de la República Islámica de no acudir a las conversaciones.

Queda mucho por resolver

Se espera que las discusiones en Suiza se centren en el programa nuclear de Irán. Teherán sostiene que tiene fines pacíficos, aunque tiene reservas de uranio altamente enriquecido que, si quisiera, podría utilizar para construir múltiples bombas atómicas, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Se espera que ese diálogo sea extremadamente difícil. El acuerdo nuclear de 2015, que Trump desechó durante su primer mandato, tardó más de 18 meses en negociarse.

El acuerdo provisional da a los negociadores 60 días para llegar a un acuerdo nuclear, pero ese plazo puede ampliarse. Esboza lucrativos incentivos si Teherán alcanza un nuevo pacto, incluida la eventual eliminación de todas las sanciones internacionales y un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de posguerra.

Irán ya ha obtenido algunas concesiones. Tras la firma del acuerdo preliminar, Washington levantó su bloqueo a los puertos del país y le permite vender su petróleo libremente. El acuerdo también exige que se descongelen los activos iraníes, aunque los plazos no están claros.

Los petroleros comenzaron a navegar libremente por el estrecho de Ormuz tras meses sin poder utilizar el crucial canal. Más de 12.5 millones de barriles de petróleo pasaron por la vía el miércoles por la noche, dijo Estados Unidos.

Con información de N+ y AP.

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