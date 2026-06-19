¿Por Qué Cancelaron Conversaciones entre EUA e Irán? Esto Pasa con Acuerdo para Fin a la Guerra

Este es el motivo por el que se cancelaron las conversaciones entre Estados Unidos e Irán hoy, 19 de junio de 2026

Hombres portan banderas con la imagen del exlíder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.Hombres portan banderas con la imagen del exlíder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se posponen diálogos EUA-Irán por conflicto en Líbano. La tensión aumenta y el acuerdo de paz está en riesgo. Conoce más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+