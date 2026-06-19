Mueren Dos Personas Durante Incendio en Vivienda de Nuevo Laredo

Un hombre y una mujer perdieron la vida por intoxicación durante un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la avenida de la República, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas quedaron atrapadas al interior del inmueble y fallecieron a consecuencia de la inhalación de humo. En el mismo domicilio se encontraban otra mujer y una menor de edad, quienes lograron ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara.

Incendio en Nuevo Laredo fue Controlado por PC y Bomberos

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro y brindar atención a la emergencia, mientras que autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por un cortocircuito; sin embargo, serán los peritajes realizados por personal especializado de Protección Civil y Bomberos los que determinen con precisión las causas que originaron el fuego.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer el origen del siniestro que dejó este saldo fatal.