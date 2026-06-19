Mueren Dos Personas Durante Incendio en Vivienda de Nuevo Laredo

Un hombre y una mujer perdieron la vida por intoxicación durante un incendio registrado en una vivienda de Nuevo Laredo.

Mueren Dos Personas Durante Incendio en Vivienda de Nuevo LaredoFoto: N+

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Tragedia en Nuevo Laredo: un hombre y una mujer mueren por intoxicación en incendio.

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