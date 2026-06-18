Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 18 de Junio: Así Están las Garitas

¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 18 de junio

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: Archivo N+

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¿Cruzas a San Diego desde Mexicali hoy? Las garitas presentan tiempos variables: hasta 2 horas en carril normal, pero solo 5 minutos en SENTRI. Consulta reportes en tiempo real.

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