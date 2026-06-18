¿Hay Bloqueos Hoy? Lista de Autopistas que Tienen Cierres este 18 de Junio de 2026

Este jueves, comenzó con afectaciones viales en diferentes carreteras; te decimos en cuáles para que salgas con tiempo

Carreteras bloqueadas hoy. Foto: cuartoscuroEste 18 de junio de 2026 hay diferentes carreteras bloqueadas. Foto: Cuartoscuro

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