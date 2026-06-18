¿Hay Bloqueos Hoy? Lista de Autopistas que Tienen Cierres este 18 de Junio de 2026

La mañana de hoy, 18 de junio de 2026, hay varias carreteras con afectaciones viales, por lo que si vas a viajar sal con tiempo, en N+ te compartimos la lista de autopistas que tienen cierres este jueves.

De acuerdo con la Guardia Nacional y Capufe, los cierres en carreteras se deben a incidentes o labores de mantenimiento en ciertos tramos, por otro lado, considera que si sueles usar la México-Querétaro, en N+ te compartimos en dónde hay tránsito: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 18 de Junio de 2026?.

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Lista de autopista con cierres hoy

8:26 horas: se reportó la afectación la autopista Puebla-Acatzingo, donde permanece cerrado el paso en el kilómetro 141 con dirección a Acatzingo. En el sitio continúan las maniobras para retirar vehículos involucrados en un percance, además de labores para limpiar un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

7:53 horas: hay reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 287.

7:40 horas: fue implementado un cierre total en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 19 rumbo a La Tinaja.

7:37 horas: autoridades reportaron un cierre parcial en la carretera Amozoc-Perote, cerca del kilómetro 72+920, en territorio poblano. El accidente registrado en la zona mantiene restringida parte de la circulación hacia Veracruz.

FBPT