¿Hay Bloqueos Hoy? Lista de Autopistas que Tienen Cierres este 18 de Junio de 2026
Este jueves, comenzó con afectaciones viales en diferentes carreteras; te decimos en cuáles para que salgas con tiempo
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Este jueves, comenzó con afectaciones viales en diferentes carreteras; te decimos en cuáles para que salgas con tiempo
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La mañana de hoy, 18 de junio de 2026, hay varias carreteras con afectaciones viales, por lo que si vas a viajar sal con tiempo, en N+ te compartimos la lista de autopistas que tienen cierres este jueves.
De acuerdo con la Guardia Nacional y Capufe, los cierres en carreteras se deben a incidentes o labores de mantenimiento en ciertos tramos, por otro lado, considera que si sueles usar la México-Querétaro, en N+ te compartimos en dónde hay tránsito: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 18 de Junio de 2026?.
8:26 horas: se reportó la afectación la autopista Puebla-Acatzingo, donde permanece cerrado el paso en el kilómetro 141 con dirección a Acatzingo. En el sitio continúan las maniobras para retirar vehículos involucrados en un percance, además de labores para limpiar un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.
7:53 horas: hay reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 287.
7:40 horas: fue implementado un cierre total en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 19 rumbo a La Tinaja.
7:37 horas: autoridades reportaron un cierre parcial en la carretera Amozoc-Perote, cerca del kilómetro 72+920, en territorio poblano. El accidente registrado en la zona mantiene restringida parte de la circulación hacia Veracruz.
FBPT