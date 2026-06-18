¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy? Manifestación Afecta Varias Zonas de México

Además de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) extendió sus manifestaciones a otras partes del país hoy, 18 de junio de 2026.

Aquí te decimos cuáles son las zonas afectadas, para que consideres rutas alternas y evites contratiempos en tus traslados por la República Mexicana.

Y es que desde hace más de dos semanas, la CNTE ha realizado una jornada de protestas en demanda de los siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Protesta de hoy en Ciudad de México

Como parte de esas acciones, la CNTE se movilizó hoy a la sede de varias Afores en una de las vialidades primordiales de la Ciudad de México:

Afore Metlife: Paseo de la Reforma 256.

Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma 489.

Afore Profuturo: Paseo de la Reforma 144.

Afore Inbursa: Paseo de la Reforma 555.

Afore SURA: Paseo de la Reforma 222.

City Banamex Afore: Paseo de la Reforma 381.

Afore Azteca: Avenida Revolución 1275.

Zonas de México afectadas por bloqueos

Pero además de la Ciudad de México, la CNTE extendió sus bloqueos a otras partes del país, lo que ocasionó caos vial y afectaciones a varias personas.

Desde temprano, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capiufe) advirtieron en redes sociales sobre afectaciones en Oaxaca y otras entidades:

08:51 horas: Presencia de manifestantes en la autopista Tehuacán-Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, sin cierre a la circulación.

09:00 horas: Cierre total en el acceso principal del Aeropuerto de Oaxaca, por la presencia de manifestantes cerca del kilómetro (km) 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

09:05 horas: Presencia de manifestantes en la autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris, Plaza de Cobro Zacatecas, sin cierre a la circulación.

10:43 horas: Manifestantes en el km 220+000 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta 79, San Pablo Huitzo. Paso libre de peaje.

11:15 horas: En Zacatecas, presencia de personas cerca del km 098+600 de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura de la caseta de cobro Osiris; hay paso libre de peaje.

11:59 horas: Manifestantes en Chiapas, cerca del km 001+300 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, a la altura de la caseta de cobro Chiapa de Corzo.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre los afectados

Este jueves, integrantes de la sección VII de la CNTE acordaron tomar dos casetas de cobro de las autopistas Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal y la Ocozocoautla-Arriaga, como parte de sus acciones de protesta.

Se trata de cerca de 2 mil maestros que determinaron tomar las casetas y pedir una cuota de 50 pesos por vehículo.

Mientras que en Guerrero, integrantes de la CETEG realizaron protestas en tiendas departamentales en Chilpancingo; los manifestantes bloquearon las puertas para impedir el acceso de los clientes.

En tanto, la Sección 22 de la CNTE bloqueó nuevamente el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca, ocasionando retrasos importantes a los pasajeros.

Mantuvieron cerrado el ingreso, durante una hora, y lo reabrieron a la hora siguiente, lo que complica la llegada e ingreso de quienes tienen que tomar un vuelo desde esta terminal aérea.

SPB