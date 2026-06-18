¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy? Manifestación Afecta Varias Zonas de México

La CNTE extiende sus bloqueos; aquí te informamos sobre zonas de México afectadas por las manifestaciones de este jueves 18 de junio de 2026

Bloqueo de la CNTE en carretera de Oaxaca. Foto: X @GN_CarreterasBloqueo de la CNTE en carretera de Oaxaca. Foto: X @GN_Carreteras

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¿Sabes dónde están los bloqueos de la CNTE hoy? Descubre las zonas afectadas en México y evita contratiempos en tus traslados. Infórmate aquí.

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