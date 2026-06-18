Conductor Choca Contra Vehículo Militar tras Distraerse con su Celular en Ciudad Juárez

Un hombre chocó contra un vehículo militar que se encontraba estacionado en un puesto de comida tras distraerse con su celular.

Distracción con celular provoca choque con vehículo militarFoto: N+

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