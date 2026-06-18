Conductor Choca Contra Vehículo Militar tras Distraerse con su Celular en Ciudad Juárez

La noche del miércoles 17 de junio, un conductor protagonizó un accidente vial luego de distraerse con su teléfono celular mientras circulaba por calles de la colonia Tierra Nueva, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el hombre conducía un vehículo color guinda sobre la calle Puerto de Palma y, antes de llegar al cruce con la calle Puerto Dunquerque, se distrajo en su teléfono móvil, lo que ocasionó que impactara a un vehículo militar. La unidad afectada pertenecía a personal de tropa que se encontraba estacionado en un puesto de comida al momento del percance.

Conductor Presentaba Aliento Alcohólico

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar tras el reporte de automovilistas que presenciaron el accidente, donde realizaron el peritaje correspondiente.

Asimismo, tras una prueba, se detectó que el conductor presentaba aliento alcohólico, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para responder por los daños.