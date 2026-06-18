Trabajador Queda Sepultado en Derrumbe en Pedrera en Escobedo, Nuevo León

Autoridades activaron un operativo de búsqueda con drones y binomios caninos dentro de la pedrera para localizar al hombre que quedó atrapado por rocas y tierra

Derrumbe en pedrera en EscobedoFoto: N+

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Derrumbe en pedrera de Escobedo: un trabajador quedó sepultado. Autoridades usan drones y binomios caninos en la búsqueda. Sigue la historia para más detalles.

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