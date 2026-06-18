Trabajador Queda Sepultado en Derrumbe en Pedrera en Escobedo, Nuevo León

La mañana de este jueves 18 de junio, un hombre quedó atrapado en un derrumbe cuando se encontraba trabajando con maquinaria pesada en un pedrera ubicada en el kilómetro 3.5 en el Camino a las Pedreras, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Rocas y grandes cantidades de tierra terminaron sepultando al trabajador y la maquinaria con la que laboraba en la pedrera. El siniestro generó la movilización de elementos de Protección Civil de Escobedo y Protección Civil de Nuevo León, así como policías de la Proxpol de Escobedo, a quienes no les permitieron el acceso inmediato, sino hasta después de varios minutos.

Una vez autorizado el ingreso a la pedrera, rescatistas y policías iniciaron el operativo de búsqueda con ayuda de drones vía aérea y con binomios caninos de la manada K9 por tierra. Hasta el momento, no han tenido resultados favorables pero las diligencias continúan.

Permanece activo operativo de búsqueda de trabajador sepultado

Cabe destacar, que a pesar de lo gravedad del derrumbe, las autoridades municipales y estatales no han confirmado personas fallecidas por este incidente al interior de la pedrera en el municipio de Escobedo, Nuevo León, únicamente reportaron una persona sepultada por rocas y tierra, de la cual, sigue activa su búsqueda.

Además, indicaron que desde de reportarse el hecho, llegó al sitio la esposa del trabajador que quedó atrapado por el derrumbe. Se espera que en las próximas horas las autoridades den una actualización sobre el operativo de búsqueda, así como el estado de salud actual de la víctima.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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