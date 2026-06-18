Captan a Hombre Robando en un Estacionamiento en San Francisco del Rincón; Abre una Camioneta

El hombre llega en un coche compacto y checa en un estacionamiento que carros puede abrir. Se les empareja y abre los vehículos para sacar las cosas.

Momento en que abre la camioneta.Seguridad San Francisco del Rincón

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Un ladrón fue captado por cámaras robando en un estacionamiento de San Francisco del Rincón. Abrió vehículos y se llevó pertenencias. Conoce cómo ocurrió.

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