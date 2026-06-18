Captan a Hombre Robando en un Estacionamiento en San Francisco del Rincón; Abre una Camioneta

Cámaras de seguridad, lograron captar el momento de como un hombre de más de 40 años, llega a un estacionamiento en San Francisco del Rincón, Guanajuato, fingiendo ser una persona que dejaría su coche ahí, pero roba objetos de varios coches.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio, en un estacionamiento de un negocio de birria sobre el bulevar Del Maguey, en San Francisco del Rincón, cuando después de medio día se ve un auto negro entrar al lugar.

En una primera instancia, el conductor de este auto compacto aparenta ser una persona más que estacionaria su coche, pero en cierto momento comienza a mostrar acciones sospechosas.

Y es que primero se estaciona al lado de una camioneta de Protección Civil de San Francisco del Rincón, para después bajarse el piloto y asomarse al interior del vehículo de la dependencia.

Al no encontrar nada de su interés, regresa a su auto y ahora se dirige a una camioneta color gris, estacionándose al lado, para después nuevamente bajarse el chofer y mirar al interior de vehículo.

Roba objetos de la camioneta y de otro vehículo

En cuestión de segundos, el hombre sospechoso, abre la puerta de atrás de la camioneta para sacar varios objetos y meterlos al auto compacto, al cual regresa para acomodarlo y seguir con el robo.

Sin más que llevarse, el conductor del auto negro se dirige a otro vehículo para realizar la misma acción y sobar las pertenencias que había al interior, para después salir del estacionamiento sin imaginar que era grabado.

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