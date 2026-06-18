Lluvias Obligan al Cierre Temporal de Tres Parajes en la Huasteca; 27 Permanecen Abiertos

Las lluvias registradas en la Huasteca potosina provocaron el cierre temporal de tres parajes turísticos por el incremento en los niveles de ríos y cuerpos de agua.

Protección Civil Alerta por Lluvias en la HuastecaFoto: Turismo SLP

Destacado

Lluvias en la Huasteca obligan al cierre de tres parajes turísticos. Sin embargo, 27 destinos siguen operando. Consulta las recomendaciones de seguridad antes de tu visita.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+