Lluvias Obligan al Cierre Temporal de Tres Parajes en la Huasteca; 27 Permanecen Abiertos

Mientras las autoridades mantienen vigilancia por el pronóstico de lluvias para este jueves y el próximo fin de semana, la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí informó que 27 de los 30 parajes turísticos monitoreados en la Huasteca potosina continúan abiertos al público, mientras que tres permanecen cerrados de manera temporal debido al incremento en los niveles de ríos y cuerpos de agua.

¿Qué parajes fueron cerrados por las lluvias?

De acuerdo con el reporte más reciente, las restricciones se aplican en El Jabalí, ubicado en Aquismón; el Nacimiento de Tamuín y el balneario La Isleta, sitios donde las actividades fueron suspendidas como medida preventiva ante el aumento del caudal y las condiciones de seguridad para los visitantes.

En contraste, algunos de los principales atractivos turísticos de la región continúan operando con normalidad. Entre ellos se encuentran la Cascada de Tamul, el Sótano de las Golondrinas, las Cuevas de Mantetzulel, el Jardín Escultórico Edward James, las Cascadas de Micos, así como diversos parajes ubicados en los municipios de Xilitla, Ciudad Valles y Huehuetlán.

La dependencia estatal señaló además que al menos diez sitios turísticos mantienen medidas preventivas especiales, principalmente en municipios como Tamasopo y El Naranjo, donde se solicita a los visitantes el uso obligatorio de chaleco salvavidas y seguir las recomendaciones emitidas por los responsables de cada paraje.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este jueves se prevén lluvias y tormentas durante la tarde en las regiones Altiplano, Centro, Media y Huasteca. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones de mayor intensidad durante el fin de semana.

Las autoridades exhortaron a la población y a los visitantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales antes de acudir a cualquier atractivo turístico, además de extremar precauciones por las altas temperaturas que continuarán registrándose en las regiones Media y Huasteca.