Tiroteo en Times Square Desata Pánico en Nueva York; Hay Un Sospechoso Detenido

Policías de la ciudad de Nueva York han sido desplegados en Times Square debido a los reportes del tiroteo

Policias en Times SquarePolicias en Times Square, en Nueva York, por tiroteo. Foto: Reuters

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Despliegue policial en Times Square por un supuesto tiroteo. Videos muestran a la gente huyendo. La situación sigue sin confirmación oficial. ¿Quieres saber más?

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