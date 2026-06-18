Tiroteo en Times Square Desata Pánico en Nueva York; Hay Un Sospechoso Detenido

Un tiroteo se registró en Times Square la tarde del jueves 18 de junio de 2026, lo que causó pánico entre las personas que circulaban en ese momento. Un sospechoso fue detenido y no se registraron heridos, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

La ciudad de Nueva York ha desplegado a policías en las inmediaciones de Times Square ante los reportes de un tiroteo. Testigos reportaron detonaciones en la icónica zona de la ciudad estadounidense.

Algunos videos en redes sociales muestran a transeúntes que se dispersan ante el sonido de los disparos. No obstante, aún no hay confirmación sobre el desarrollo preciso de los hechos.

Este jueves 18 de junio, los Knicks de Nueva York protagonizaron un desfile por su campeonato de la NBA, por lo que había una gran cantidad de fanáticos en la zona.

La policía de Nueva York ha dado a conocer que se encuentra bajo custodia un sospechoso menor de edad. Sin embargo, continúa la búsqueda de otros posibles implicados en los disparos lanzados en la zona de Times Square.