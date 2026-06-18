Mujer Cae a Una Tumba y se Lesiona en Panteón de Guadalupe, Nuevo León

Una mujer resultó lesionada luego de caer en una tumba en el Parque Funeral de Guadalupe.

Autoridades rescataron a mujer de tumba en panteón de GuadalupeFoto: Protección Civil de NL

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En el Panteón de Guadalupe, una mujer sufrió una caída de 2.5 metros en una tumba. Rescatada y trasladada al hospital, su estado es delicado. Más información aquí.

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