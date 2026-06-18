Mujer Cae a Una Tumba y se Lesiona en Panteón de Guadalupe, Nuevo León

Una mujer resultó lesionada luego de caer al interior de una tumba en el Panteón Parque Funeral La Paz, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, durante la tarde de este jueves 18 de junio de 2026. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la persona afectada fue identificada como Wendy Torres, de 37 años de edad, con domicilio en la colonia Misión del Valle, en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba en el panteón en compañía de su hermana y otro familiar, realizando labores de limpieza y regando unos pinos que se encuentran en la tumba de su abuelita. Según el informe, al caminar por el área, la mujer pisó la loza o tapa de una tumba que se encontraba junto a la de su familiar; sin embargo, esta cedió, provocando que cayera al interior de la sepultura a una profundidad aproximada de 2.5 metros.

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para realizar las maniobras necesarias y poder rescatar a la mujer que permanecía dentro de la tumba. Elementos de rescate llevaron a cabo técnicas de extracción utilizando un sistema de polipasto, con el objetivo de sacar a la lesionada de manera segura y evitar que sus lesiones pudieran agravarse durante las labores de auxilio.

Cruz Roja la trasladó a un hospital

Una vez que la mujer fue rescatada, al sitio arribó la unidad 158 de la Cruz Roja, cuyos paramédicos le brindaron la atención médica correspondiente. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital de la Sección 50 para una valoración más detallada de su estado de salud. De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, la mujer presentaba lumbalgia derivada de la caída, además de dolor en uno de sus tobillos, por lo que quedó bajo observación médica.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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