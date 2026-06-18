Camioneta de una Mueblería Destroza un Poste y Deja Sin Luz a una Zona de Puebla

Fuerte accidente deja sin luz a negocios y viviendas de la colonia Las Hadas en la ciudad de Puebla, un camión repartidor de muebles chocó contra un poste de electricidad sobre la Avenida 15 de Mayo.

La tarde de este jueves 18 de junio se registró el incidente a la altura de la calle Italia entre Brasil y España, lo que provocó que semáforos de la zona se quedaran sin energía eléctrica.

La camioneta de carga casi derriba por completo el poste de luz, sin embargo, lo dejó con severos daños por lo que elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvieron que arribar para su retiro.

Camioneta repartidora de muebles choca contra poste en la colonia Las Hadas de Puebla

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el conductor habría perdido el control de la unidad, sin embargo se sabe que él se encuentra fuera de peligro debido a que el impacto fue del lado derecho de la unidad.

Derivado a las acciones de mitigación de riesgos y el retiro del poste de luz, el paso sobre la Avenida 15 de mayo con dirección a la Gran Avenida fue cerrado en su totalidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran abanderando la zona para prevenir algún otro incidente, por lo que se recomienda tomar calles aledañas como rutas alternas para llegar a sus destinos.

Transporte público se pasa tope a exceso de velocidad y deja cinco lesionados en Puebla

Cinco pasajeros, entre ellos, tres maestros resultaron lesionados después que el conductor de la unidad 57 de la ruta 68 a se pasara un tope cuando circulaba a exceso de velocidad atrás del Parque del Ajolote de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

Testigos aseguran que tras el percance el chofer llevó a los usuarios hasta el Centro de Servicios de Salud de la misma localidad, porque el seguro no quiso hacerse responsable.

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Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y de la Cruz Roja acudieron a atender a los heridos para después trasladarlos al hospital.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato al lugar, ya que los pasajeros y familiares querían agredir al operador.

Luego de dialogar, los elementos subieron al chofer a la patrulla mientras se deslindaban responsabilidades.

Con información de N+

MCS