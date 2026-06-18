Camioneta de una Mueblería Destroza un Poste y Deja Sin Luz a una Zona de Puebla

Se registró un accidente protagonizado por una camioneta de carga sobre la Avenida 15 de Mayo en la colonia Las Hadas de la ciudad de Puebla.

Camioneta de muebles choca contra poste de luz en Puebla.Foto: Facebook AAngelopolitana

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Accidente en Puebla: Camioneta de mueblería choca contra poste en la Av. 15 de Mayo, dejando sin luz a Las Hadas. CFE trabaja en el lugar. Conoce más sobre el impacto y las acciones de seguridad.

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