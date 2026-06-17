Accidente de Camioneta de Carga en la Autopista México-Puebla ¿Hay Paso?

La tarde de este miércoles 17 de junio, una camioneta de carga se vio involucrada en un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 99 en la zona de Santa Ana Xalmimilulco.

El conductor perdió el control de la unidad y terminó sobre una barrera de contención; Debido al impacto la mercancía terminó regada en el pavimento, el parabrisas quedó destrozado e incluso el vehículo perdió uno de sus neumáticos.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 99, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 17, 2026

Se sabe que la camioneta transportaba material de construcción, el cual terminó rompiéndose tras el impacto, por lo que se reportan cuantiosas perdidas materiales.

El hombre que conducía la unidad presentó lesiones debido al choque por alcance por lo que se solicitó el apoyo del cuerpo de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos para valorarlo, sin embargo, hasta el momento se desconoce más detalles sobre su estado de salud.

Además, se solicitó la ayuda de una grúa para poder retirar la unidad siniestra la cual presentó varias afectaciones. Debido a este accidente, la Autopista México-Puebla fue cerrada parcialmente mientras realizan labores de retiro por lo que se registra tráfico lento a la altura del km 99.

Autoridades viales recomiendan tomar vías alternas tras este incidente y anticipar tiempos de traslados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Pierde el Control y Termina Atorado en un Camellón de Puebla

Accidente autopista México-Puebla deja tráfico lento hoy 17 de junio

Durante la mañana de este miércoles se reportó el accidente de un tráiler en la autopista México-Puebla cerca del Km 072+500, la unidad pesada se impactó contra un muro de contención provocando el cierre parcial de la circulación

El incidente vial con dirección Puebla dejó afectaciones en la circulación durante varios minutos por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad.

¿Hay cierres en la autopista México-Puebla por labores de mantenimiento?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) dieron a conocer sobre trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la autopista México-Puebla.

Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas de trabajo. Estas labores no implican el cierre de la circulación, por lo que la autopista opera de manera normal.

Sin embargo, recuerdan que sobre el km 79 de la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX, habrá reducción de carriles por labores de mantenimiento, por lo que podría haber carga vehicular.

Con información de N+

MCS