Accidente de Camioneta de Carga en la Autopista México-Puebla ¿Hay Paso?

Se registró un percance vial sobre la Autopista México-Puebla a la altura del Km 99 en Santa Ana Xalmimilulco, reportan tráfico lento.

Accidente camioneta autopista México-Puebla.Foto: X pueblarojamx

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Fuerte accidente en la Autopista México-Puebla: una camioneta de carga impacta en el km 99, generando tráfico lento. Autoridades recomiendan planear traslados. ¿Estás en la zona?

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