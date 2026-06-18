Operativo de la FGR Termina con Reporte de Disparos en Santa Julia, Tijuana

Un fuerte operativo de seguridad se registró la tarde de este jueves en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego mientras elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaban un operativo en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Vicente Guerrero, donde corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un dispositivo de seguridad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, las detonaciones fueron escuchadas cuando agentes federales llevaban a cabo acciones operativas en el área.

Zona permanece bajo resguardo

Tras el incidente, las autoridades acordonaron el perímetro para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Personal especializado realizó labores de procesamiento de la escena y búsqueda de indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las diligencias, peritos localizaron casquillos percutidos en el sitio, los cuales fueron asegurados para su análisis.

Las evidencias serán integradas a las investigaciones que encabezan las autoridades competentes.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han informado sobre personas lesionadas o detenidas relacionadas con estos hechos.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrieron las detonaciones y establecer si existe alguna relación con el operativo federal desarrollado en la zona.

Información Perla Velázquez

APG