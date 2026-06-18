Operativo de la FGR Termina con Reporte de Disparos en Santa Julia, Tijuana

La zona fue acordonada para realizar diligencias periciales; no se reportan personas detenidas ni lesionadas

Ataque Armado contra Agentes de la FGE en TijuanaFoto: N+

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Operativo de la FGR en Tijuana termina con disparos en Santa Julia. La zona sigue acordonada y las investigaciones continúan. ¿Qué pasó realmente?

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