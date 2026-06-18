Persona Desaparece tras Ir a Reparar su Celular en Zacatelco, Tlaxcala; Ya Hay Dos Detenidos

Noé "N", alias “El Mecro”, y Víctor Manuel "N" fueron detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares en Zacatelco, Tlaxcala.

Capturan a dos hombres por desaparición de personas en Tlaxcala.Foto: Fiscalía de Puebla

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La Fiscalía de Tlaxcala detiene a dos hombres por desaparición en Zacatelco. La familia de la víctima espera respuestas tras casi dos años. Infórmate aquí.

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