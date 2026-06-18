Persona Desaparece tras Ir a Reparar su Celular en Zacatelco, Tlaxcala; Ya Hay Dos Detenidos

La esperanza regresa para una familia de Tlaxcala luego de la detención de Noé "N", alias “El Mecro”, y a Víctor Manuel "N" señalados como los presuntos responsables de un secuestro ocurrido en Zacatelco en 2024.

Este 18 de junio de 2026 la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó la detención de dos hombres por el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024 cuando la víctima acudió, por una reparación de su teléfono, a la vivienda de Noé "N", alias “El Mecro” ubicada en el municipio de Zacatelco.

Noé "N", alias “El Mecro”, y a Víctor Manuel "N detenidos por secuestro en Zacatelco

La persona fue agredida fisicamente y posteriormente privada de la libertad, por lo que desde hace casi dos años se desconoce de su paradero.

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Gracias a las labores de inteligencia, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala obtuvo la ubicación de dos presuntos responsables de este secuestro, por lo que ordenaron y ejecutaron la orden de aprehensión.

Noé "N", alias “El Mecro”, y a Víctor Manuel "N" fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales en donde serán entrevistados como parte de las investigaciones para dar con la ubicación de la víctima.

Localizan tres hombres sin vida en Tlaxcala

La violencia no da tregua en el estado de Tlaxcala, tres hombres fueron localizados sin vida en hechos distintos registrados en tres municipios: Tlaxco, Santa Ana Chiautempan y Panotla.

El primer caso ocurrió en la colonia Vista Hermosa de Tlaxco, donde autoridades confirmaron el fallecimiento de Víctor Manuel "N", de 25 años de edad, tras un reporte ciudadano que alertó sobre una persona inconsciente en un camino de terracería.

Más tarde, en San Pedro Tlalcuapan, de Santa Ana Chiautempan, familiares encontraron sin vida a Carlos Fernando "N", de 44 años de edad y enfermero del ISSSTE, al interior de su domicilio.

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El tercer hallazgo se registró en una barranca de la comunidad de Santa Cruz Techachalco, en Panotla, donde fue ubicado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas de muerte y esclarecer los hechos.

Con información de N+

MCS