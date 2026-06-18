Asesinan a Conserje Afuera de una Telesecundaria en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Un intendente perdió la vida al interior de la Telesecundaria "Vicente Guerrero" ubicada en la comunidad de Alpotzonga de Lira y Ortega de Ixtacuixtla.

Investigan homicidio de conserje en Telesecundaria "Vicente Guerrero" de Tlaxcala.Foto: La Prensa de Tlaxcala

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Un conserje fue apuñalado mortalmente frente a la Telesecundaria 'Vicente Guerrero' en Ixtacuixtla. La Fiscalía investiga el caso como homicidio calificado. Conoce más aquí.

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