Asesinan a Conserje Afuera de una Telesecundaria en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Muere conserje de la Telesecundaria "Vicente Guerrero" luego de ser víctima de un ataque con arma punzocortante al exterior de la institución ubicada en el municipio de Ixtacuixtla, en Tlaxcala.

La mañana de este jueves 18 de junio un hombre fue apuñalado frente a la Telesecundaria "Vicente Guerrero" ubicada en la comunidad de Alpotzonga de Lira y Ortega.

La víctima quien se desempeñaba como intendente del lugar, ingresó a la institución educativa luego del ataque para poder pedir ayuda, lamentablemente debido a la gravedad de sus heridas, se desvaneció en las canchas de basquetbol.

Alrededor de las 7:30 horas, una mujer dio aviso sobre este hecho al número de emergencias 9-1-1 luego de ver al hombre ensangrentado, por lo que de inmediato se movilizó una ambulancia y elementos de seguridad a la zona.

Muere intendente en canchas de la Telesecundaria "Vicente Guerrero" en Ixtacuixtla, en Tlaxcala

Agentes de la Policía Municipal de Ixtacuixtla y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron que el masculino ya no contaba cn signos vitales.

Durante las diligencias, se entrevistó al director de la Telesecundaria "Vicente Guerrero" quien confirmó que la víctima trabajaba en la institución como conserje. Además, durante estas primeras investigaciones, corroboraron que había manchas hemáticas sobre la Avenida Libertad, por lo que se asume que el ataque fue afuera de la escuela y posteriormente el hombre ingresó al inmueble.

Investigan homicidio de conserje en Alpotzonga de Lira y Ortega, Ixtacuixtla

Minutos después, arribó la Policía de Investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para llevar acabo la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado al anfiteatro para realizarle la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala mencionó que la muerte del hombre ocurrida al exterior de una institución educativa ubicada en el municipio de Ixtacuixtla, se investiga como homicidio calificado.

La autoridad ministerial continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

Con información de N+

MCS