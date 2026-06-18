¿Espían a Selecciones del Mundial 2026? Incautan Decenas de Drones Cerca de Sedes

Mientras que autoridades en México derribaron dos drones cerca de la sede de Corea del Sur en Guadalajara, en Estados Unidos se han incautado más de 50 drones cerca de sedes de selecciones

Dispositivo de seguridad en Guadalajara por el Mundial 2026Derriban dos drones cerca de concentración de Corea del Sur; suman más de 50 drones incautados en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Alerta en el Mundial 2026: Derriban drones en Guadalajara y EE.UU. incauta 50 más. Descubre cómo las autoridades enfrentan esta nueva amenaza.

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