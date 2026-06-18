¿Espían a Selecciones del Mundial 2026? Incautan Decenas de Drones Cerca de Sedes

El 17 de junio fueron derribados dos drones cerca de la concentración de Corea del Sur, en Guadalajara. A lo largo del Mundial 2026, se han incautado cerca de 60 drones entre los tres países organizadores.

Estados Unidos ha incautado más de 50 drones cerca de estadios.

Por su parte, Canadá ha recuperado 7 drones que volaban sin autorización cerca de eventos del torneo.

Derriban dos drones cerca de concentración de Corea del Sur en Guadalajara

El pasado miércoles, dos drones interrumpieron un entrenamiento de la selección de Corea del Sur en las instalaciones del club Guadalajara, en Jalisco. Ambos artefactos fueron derribados por las autoridades.

Al respecto, Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad estatal, mencionó a la prensa que en ningún momento estuvo en riesgo la integridad de los futbolistas. Añadió que los drones eran propiedad de una empresa que deseaba obtener imágenes del entrenamiento.

El funcionario también aseguró que se reforzará la seguridad alrededor de las concentraciones de selecciones, así como en el Estadio Sede Guadalajara:

“Estaremos trabajando también con nuestro equipo de tecnologías para que, en caso de que se detecte algún dron que no esté autorizado a estar haciendo sobrevuelos, estaremos asegurándolos y haciendo vista al Ministerio Público”.

Estados Unidos ha incautado más de 50 drones

Este último incidente ha revelado cuán vulnerable es la organización del Mundial 2026 a los drones. Esta clase de incidentes no eran siquiera imaginados en pasadas ediciones, debido a que los drones no se habían vuelto un artículo popular.

Ahora, los organizadores del evento deportivo y las autoridades deben considerar la seguridad aérea durante un partido, así como la privacidad de las selecciones durante sus entrenamientos. Al respecto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha prohibido el sobrevuelo de drones durante los partidos y en los actos vinculados a la competición.

Hoy, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dio a conocer que se han incautado 50 drones cerca de las distintas sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos. Solamente el miércoles 17 de junio, autoridades federales y locales de Kansas City interceptaron 8 drones en los eventos relacionados al torneo, como el Fan Festival.

Por su parte, Canadá ha señalado que se han incautado 7 drones en la ciudad de Toronto, en eventos vinculados al Mundial 2026. Esto quiere decir que durante la competición se han derribado o incautado, al menos, 59 drones entre los tres países organizadores.