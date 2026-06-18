Peces Globo ‘Atacan’ Industria Pesquera: ¿Qué Pasa en el Mediterráneo?

En las costas de Grecia, hay una nueva amenaza de la industria pesquera: la aparición del pez globo invasor, con dientes enormes y un apetito voraz, según denunciaron pescadores en zonas como Ierapetra, en la costa sureste de la isla de Creta.

Ahí, los trabajadores del mar han visto disminuida la pesca debido al pez globo, pues indicaron que éste arruina las redes y causa estragos en las reservas de peces locales.

Pez con mordedura de pez globo. Foto: X @AFP

¿Qué está pasando en el Mediterráneo?

El calentamiento de los mares ha permitido que esta especie invasora se extienda por el Mediterráneo.

De acuerdo con medios locales, el pez globo ya aumentó considerablemente su presencia en las aguas de Grecia, después de haber colonizado zonas cercanas a Israel y Chipre.

Según pescadores, la especie tiene una boca lo suficientemente fuerte como para morder la madera y hasta el metal, por lo que sus redes y los peces locales quedan hechos trizas.

“Sí, un pez globo se come el pez y atraviesa la cuerda. Mira los daños, las redes no sirven para nada”, contó Alexis Charlambakis a la agencia de noticias AFP, quien añadió que después de cinco días debe reemplazar las artes de pesca.

🇬🇷 Greek fishermen struggle with invasive pufferfish



With massive teeth and a voracious appetite, pufferfish are ruining Greek fishing nets and wreaking havoc on local fish stocks, with warming seas allowing the invasive species to spread through the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YBjubI4NGe — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2026

La presencia del pez globo se detectó por primera vez en junio de 2005, entrando en el Mediterráneo a través del Canal de Suez.

Esta situación ha ocasionado desesperación entre los pescadores, quienes refieren que el mar está lleno de pez globo, pez león y pez trompeta, todas especies invasoras.

Lambis Atzarakis contó también que ningún pez llega en buen estado a través del canal de Suez y mostró las especies marinas que muestran mordeduras.

AFP indicó que según las estimaciones, el pez globo ha causado daños por 8,500 euros, así como pérdidas de ingresos por año a buques.

Con información de AFP.

SPB