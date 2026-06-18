Peces Globo ‘Atacan’ Industria Pesquera: ¿Qué Pasa en el Mediterráneo?

Alertan en costas de Grecia por daños ocasionados por la aparición del pez globo invasor

Pez globo de líneas estrechas con camarones limpiadores. Foto: AP | ArchivoPez globo de líneas estrechas con camarones limpiadores. Foto: AP | Archivo

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El pez globo, con su apetito voraz, está arruinando las redes de pesca en Grecia. ¿Por qué su presencia es tan preocupante para la industria pesquera?

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