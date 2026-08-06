Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así el Nivel de Presas este 6 de Agosto de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 6 de agosto de 2026

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala mejora: las presas alcanzan niveles óptimos tras las lluvias de 2026. Valle de Bravo lidera con 81.46%. ¿Qué significa esto para el suministro de agua? Infórmate aquí.

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Nivel del Sistema Cutzamala: CONAGUA Reporta Cuánta Agua Hay Presas Hasta Hoy 6 de Agosto 2026