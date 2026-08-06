Sistema Cutzamala Hoy: Así el Nivel de Presas este 6 de Agosto de 2026

Los niveles del Sistema Cutzamala mejoran gracias a las lluvias de la actual temporada 2026, lo que beneficia el suministro de agua en el Valle de México.

Los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional, luego de haber atravesado periodos de disponibilidad crítica en etapas anteriores.

Cabe destacar que este complejo hídrico es el responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento total del 74.39% de su capacidad operativa, de acuerdo con el último reporte del 5 de agosto, con un volumen total de 782,521,000 de metros cúbicos.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 81.46% de su capacidad. Con 321.254 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 69.13%, con 128.405 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 65.42% de su capacidad total, con 132.420 millones de metros cúbicos.

Es importante señalar que en agosto del 2025, el Sistema se encontraba al 73.44% de su capacidad. Se prevé que las lluvias segirán favoreciendo los niveles de almacenamiento del Cutzamala, además, el monitoreo constante de estos niveles es una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país.

Con información de N+

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