Este 22 de septiembre inicia el otoño, una estación con días más cortos y temperaturas más frescas que favorecen el crecimiento de algunas plantas, como la dalia, que es considerada la flor nacional de México.

Se trata de una planta con flores vistosas que es muy apreciada como ornamento, pero también por sus grandes propiedades medicinales y alimenticias.

En N+ te contamos todos los detalles y cómo incluso puede ayudar a la digestión y a disminuir los triglicéridos.

Esta flor es nativa de México y tiene muchas variedades y colores distintivos; es una de las favoritas para decorar el jardín o el hogar en otoño, cuyo equinoccio es este martes.

Es decir, el momento en el que el Sol se alinea exactamente sobre el ecuador de la Tierra, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el planeta.

De acuerdo con información del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, una de las características más asombrosas de la dalia es su amplia gama de colores y formas.

“Hay más de 30 especies diferentes y miles de variedades cultivadas, cada una con sus colores únicos y patrones en sus pétalos. Podemos encontrar dalias en tonos vibrantes de rojo, rosa, amarillo, naranja, morado y blanco, entre otros”.

“Las formas también varían, desde dalias de pétalos puntiagudos y estrechos hasta dalias de pétalos redondeados y pompones. Algunas tienen pétalos en espiral, mientras que otras parecen pequeñas estrellas”, añadió. Por eso, es muy valorada para usos ornamentales.

Pero además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó sus propiedades alimenticias.

Explicó que esta planta contiene inulina, un prebiótico que beneficia la digestión y colabora en la asimilación de ciertos minerales como el calcio y el magnesio.

Es una fuente de alimento innocua, que contribuye a disminuir triglicéridos y el colesterol, así como a bajar de peso.

“Los camotes de dalia tienen fibra dietética y fibra natural, aportan agua, proteínas y su consumo beneficia a la flora intestinal. El camote de la dalia se puede ingerir deshidratado, como té o aditamentos”, explicó.

Según la dependencia, los pueblos prehispánicos incluso la utilizaban para aliviar malestares como la tos crónica y los cólicos menstruales por sus beneficios tranquilizantes; así como para controlar la fiebre –por su efecto diaforético– y tónico diurético.

El cultivo de esta flor no requiere de muchos insumos, pues se adapta a muchas zonas. Pro Bosque Chapultepec compartió algunos consejos para cuidarlas:

Asegúrate de que las dalias reciban al menos 6 horas de luz solar al día.

Un suelo bien drenado y fértil es esencial para un buen crecimiento. Agrega composta o materia orgánica al suelo antes de plantar.

Mantén el suelo húmedo pero no empapado. Riega regularmente, especialmente en épocas de mucho calor.

Retira las flores marchitas para estimular la producción continua de flores.

Las dalias son sensibles al frío. Cúbrelas con mantillo o muévelas a un lugar más cálido durante el invierno.

De acuerdo con la Sader, en 1963 el presidente Adolfo López Mateos designó por decreto a la dalia como Flor Nacional de México, con el fin de promover el cultivo no solo de manera ornamental sino por sus propiedades nutritivas y medicinales.

SPB