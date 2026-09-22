Medio Ambiente

Recibe al Otoño con Dalias, la Flor Nacional de México que Ayuda a Disminuir Triglicéridos

Además de su gran valor ornamental, esta planta es muy apreciada por sus propiedades medicinales y alimenticias

Dalia, flor nacional de México. Foto: chapultepec.org.mxDalia, flor nacional de México. Foto: chapultepec.org.mx
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+