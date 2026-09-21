Medio Ambiente

Lluvias Elevan Nivel del Sistema Cutzamala; Ya Supera el 85% de su Capacidad Total

Autoridades informan cuánta agua tiene el complejo de presas, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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