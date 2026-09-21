Luego de las intensas lluvias que se han registrado en el centro de México, ocasionadas principalmente por canales de baja presión, el Sistema Cutzamala rebasó el 85% de su capacidad total en lo que va de septiembre 2026.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho complejo de presas registró un almacenamiento de 672.2 millones de metros cúbicos de agua, con corte al día 20 de este mes.

Esa cifra corresponde al 85.9% de la capacidad de almacenamiento total del Cutzamala, que es de 782.5 millones de metros cúbicos de agua.

Se trata de un llenado similar al del mismo periodo del año pasado, cuando se encontraba al 84.77%.

Según los datos más recientes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, las tres principales presas tienen actualmente los siguientes niveles:

Villa Victoria: Está al 83.73% de su capacidad, con 155.519 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 88.57% de su capacidad, con 349.292 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Está al 82.71% de su capacidad, con 167.400 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México: consiste en un complejo de presas y plantas con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De sus 7 presas, 3 son de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y 4 son derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo).

De acuerdo con información del Gobierno de México, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México; el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB