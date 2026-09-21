Mientras el huracán Polo ocasionará lluvias, viento y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país, canales de baja presión generarán chubascos y precipitaciones fuertes mañana en la zona centro, incluida la Ciudad México (CDMX), así como en el norte, noreste, oriente y sureste de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer cómo estará el clima este martes en la capital mexicana, por lo que en N+ te presentamos todos los detalles.

De acuerdo con el organismo, el Valle de México y todos los estados de la Megalópolis serán afectados por canales de baja presión en interacción con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para mañana en la mañana, el SMN previó cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la CDMX.

Por la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

“Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas”, alertó el Meteorológico Nacional.

Asimismo, pronosticó una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía adicional, la Conagua puntualizó que la probabilidad de chubascos vespertinos es del 60%, mientras que en la noche hay 30% de posibilidad de lluvias aisladas.

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4UBnMXS3nj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2026

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la ciudadanía tomar medidas de autocuidado, como identificar de forma oportuna las señales de inestabilidad en zonas de ladera.

“La aparición repentina de grietas en el terreno o en los muros de las viviendas, la inclinación inusual de postes y árboles, así como los escurrimientos de agua con sedimento o la presencia de ruidos extraños, son indicadores claros de que el suelo se está moviendo”, alertó.

Además, aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX y Toluca #EdoMéx ⬇️ 🌧️ pic.twitter.com/J97Iza2CS8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

SPB