Pronóstico del tiempo

Conagua Advierte Clima con Lluvias y Descargas Eléctricas el Martes en CDMX

Informe de la Comisión Nacional del Agua detalla el pronóstico del tiempo para mañana en la capital mexicana

Personas se cubren de la lluvia con impermeables, la tarde del 22 de agosto 2026 en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas se cubren de la lluvia con impermeables, la tarde del 22 de agosto 2026 en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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