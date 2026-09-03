Salud

El Coco te Ayuda a la Digestión: Estas Son Sus Propiedades, Desde la Pulpa Hasta el Aceite

Expertos dan a conocer los beneficios de consumir esta fruta tropical, que tiene presencia en varios países

Venta de coco en la Condesa, Ciudad de México, en abril 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVenta de coco en la Condesa, Ciudad de México, en abril 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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