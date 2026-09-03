El Coco te Ayuda a la Digestión: Estas Son Sus Propiedades, Desde la Pulpa Hasta el Aceite

¿Sabías que consumir coco tiene espectaculares beneficios para la salud? Esta fruta tropical tiene una estructura en capas y un gran contenido nutricional, que se encuentra en su pulpa, en su aceite y hasta en su famosa agua.

De acuerdo con expertos, se trata de un producto agrícola que no solo tiene beneficios en la alimentación, sino también en la medicina, la ganadería, la industria y la jardinería, entre otros sectores.

El coco se obtiene principalmente de la especie de palmera Cocos nucifera y su origen exacto es un misterio debido a su amplia presencia en diversas regiones, expuso la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el marco del Día Mundial del Coco, celebrado el 2 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió las propiedades de esta famosa fruta.

A través de Universum, Museo de las Ciencias, explicó en primera instancia que el coco tiene una estructura en capas, de afuera hacia adentro:

Exocarpio: La piel verde externa.

Mesocarpio: La famosa fibra de coco.

Endocarpio: La cáscara leñosa marrón.

Endospermo: Contiene la pulpa blanca y el agua.

Al dar a conocer sus beneficios, la institución comentó que la pulpa y el aceite son ricos en ácido láurico. “Al ser digerido genera monolaurina, una sustancia con comprobadas propiedades antivirales, antibacterianas y antiparasitarias”, indicó.

Pero además, se trata de un alimento alto en fibra, lo que ayuda a mejorar la salud intestinal. También contiene altos niveles de potasio, magnesio y calcio.

“La concentración de sales y minerales es tan balanceada que el agua de cocos verdes funciona como una solución electrolítica natural”, añadió.

La Sader, por su parte, destacó que el coco resulta una botana muy saludable y un excelente complemento en postres, cuyo contenido de grasas saturadas, consumidas en moderación, lo convierte en una excelente fuente de energía.

“Es muy rico en sales minerales que fortalecen los huesos, aporta un excelente contenido de fibra, contribuye a reducir las tasas de colesterol y al buen control de los niveles de azúcar en la sangre”, agregó.

SPB