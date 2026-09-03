Salud

‘No Queremos Ver Gente Morir’: Habrá Reunión por Geotermoeléctrica en Michoacán

La demanda para exigir el retiro de la planta ‘Los Azufres’ es añeja por parte de pobladores de 18 municipios aledaños, donde se se registra alto número de enfermos renales

Imágenes de la planta geotérmoeléctrica Los Azufres.

Planta geotérmoeléctrica Los Azufres. Foto: N+

Instalaciones de planta geotermoeléctrica Los Azufres.

Instalaciones de planta geotermoeléctrica. Foto: N+

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