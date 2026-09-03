‘No Queremos Ver Gente Morir’: Habrá Reunión por Geotermoeléctrica en Michoacán

Este jueves, habitantes de comunidades del oriente de Michoacán se reunirán con autoridades federales y locales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Semarnat y Profepa, luego de que en las últimas horas intensificaran sus protestas en al menos 4 vías de la entidad para exigir el retiro de la geotermoeléctrica ‘Los Azufres’, ubicada en el municipio de Hidalgo.

Se trata de una demanda añeja por parte de los pobladores de 18 municipios aledaños a la termoeléctrica.

En esos lugares, según especialistas, se concentra hasta un tercio de todos los enfermos renales del estado de Michoacán.

En febrero pasado, N+ visitó las comunidades afectadas y platicó con sus habitantes.

Yolanda Romero, madre pacientes renales indicó: “Unos doctores me dicen una cosa, otros me dicen otra. Unos me dicen que es el agua, otros no; otros me dicen que es el refresco y la verdad no sé lo que a mis hijos les hizo daño”.

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Yolanda y su familia viven en San Matías Grande, a 20 minutos de la geotermoeléctrica.

“Sí, es muy pesado tener dos hijos enfermos, si no nos vamos rápido al médico con ellos, pues se ahogan, se les va el agua a los pulmones”, indicó Yolanda.

Arturo, el mayor, fue diagnosticado con insuficiencia renal hace 9 años. Su hermana Viridiana, hace 6.

“Se me fueron las ganas de vivir, de comer, me deprimí mucho”, señaló Arturo Evaristo Romero.

Michoacán registra una tasa de 57 defunciones por enfermedad renal por cada 100 mil habitantes, pero en los poblados más cercanos a la geotermoeléctrica el número aumenta de 324 hasta 1,029 muertes.

Las plantas geotérmicas perforan y extraen vapor líquido a más de mil metros de profundidad. Ese vapor mueve las turbinas que generan energía eléctrica. 85% de ese vapor viaja por tuberías, se condensa y se deposita en presas de enfriamiento. Ese líquido, con niveles altos de metales, se reinyecta al subsuelo.

El problema con estas piscinas de enfriamiento, según los especialistas, es que están al aire libre y registran fugas o se han desbordado con el exceso de lluvia. Ese líquido baja desde la sierra de San Andrés hacia los manantiales y ríos que cruzan por los municipios de Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro.

Pedro Corona, geólogo de la Universidad de Michoacán, explicó: “Fuimos a muestrear manantiales lejanos a la planta geotérmica y cercanos. Y la concentración de los manantiales con la misma firma geoquímica con concentraciones altas coinciden perfectamente con la cercanía de la planta geotérmica".

El especialista señala las sustancias que se encuentran: boro, aluminio, silicio, arsénico, antimonio y cadmio.

Aun cuando la CFE negó la acusación de las comunidades asegurando que cumplen con las normas ambientales, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a revisar los resultados del estudio y firmaron una carta de acuerdos.

Roque Martínez, líder indígena en San Matías Grande, precisó: “Hay familias que han tenido dos o hasta tres defunciones por el mismo tema. Ya no queremos ver a nuestra gente morir a causa de esta misma enfermedad”.

Con información de Jafet Tirado, Aldo Lara e Isaac Moreno.

LECQ