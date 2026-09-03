Asesinan a Tiros a Madre y sus Dos Hijos en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Eran alrededor de las 10:00 de la noche, cuando se registró un ataque armado afuera de una casa ubicada en la colonia El Llano en San Francisco del Rincón.

Vecinos de la calle San Luis Potosí, al escuchar las detonaciones buscaron refugiarse para después llamar a la Central de Emergencias 911 y denunciar los hechos.

Al menor tres personas se encontraban tiradas, por lo que se pidió de urgencia elementos de rescate.

Paramédicos llegaron al lugar, que está casi en la esquina con la calle Chihuahua, donde localizaron a dos mujeres y un hombre con impactos de bala.

Al revisarlos se dieron cuenta de que ya no contaban con signos vitales, por lo que se confirmó la muerte de las tres víctimas.

Testigos comentaron que hombres que tripulaban motocicletas, llegaron al exterior del domicilio y dispararon a discreción contra la familia.

Luego de los hechos, la zona fue acordonada y notificada a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

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Cuyo personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes para recolectar indicios, identificar a las víctimas y establecer el móvil del crimen.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre detenciones relacionadas con el asesinato.