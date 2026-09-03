Homicidios

Asesinan a Tiros a Madre y sus Dos Hijos en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Un ataque armado afuera de un domicilio en la calle San Luis Potosí, dejó a tres personas fallecidas.

Un ataque armado afuera de un domicilio en la calle San Luis Potosí, dejó a tres personas fallecidas.Un ataque armado afuera de un domicilio en la calle San Luis Potosí, dejó a tres personas fallecidas. Foto: N+

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Hombres con armas de fuego mataron a dos mujeres y un hombre, para darse a la fuga, autoridades están investigando los hechos y buscando a los presuntos responsables.

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